Një bum investimesh ka ndodhur në Maqedoninë gjatë gjashtë muajve të fundit. Gjashtë muaj Qeveri e re e udhëhequr nga VMRO-DPMNE do të thotë gjashtë investime të reja të huaja dhe mbi 2,000 vende të reja pune.

Investimi i parë është nga “Alkazar Energy” për ndërtimin e turbinave me erë në komunat e Radovishit, Shtipit dhe Karbincit, investim në vlerë prej 500 milionë dollarësh dhe do të krijojë 630 vende të reja pune, ndërsa me instalimin e 55 turbinave me erë, 100,000 qytetarë do të furnizohen me energji elektrike.

Investimi i dytë është nga kompania gjermano-belgje “Epsotech Aim” për ndërtimin e një qendre kërkimore për zhvillim, qendra alarmi në zonat industrialo-teknologjike në territorin e Komunës së Petrovecit. Ky investim ka vlerë prej 20 milionë euro dhe do të krijojë 110 vende të reja pune.

Investimi i tretë i huaj është nga kompania amerikane “Webtec” për prodhimin e frenave për mjete hekurudhore, vlera e investimit është 35 milionë euro. Me këtë investim do të krijohen mbi 100 vende të reja pune në Zonën Teknologjiko-Industriale të Shkupit. Investimi i katërt që solli Qeveria brenda gjashtë muajve është për prodhimin e baterive litium-jon në Zonën Zhvillimore Industriale Teknologjike të Shkupit. In

vestimi i kompanisë gjermane “BMZ Group” është në vlerë prej 65 milionë euro dhe do të krijojë 700 vende të reja pune.

Investimi i pestë është nga kompania “Brainchild” në zonën Zhabeni dhe ka vlerë prej 8.5 milionë euro dhe do të punësojë rreth 100 persona.

Investimi i gjashtë është nga “AD BAU International,” pjesë e grupit DM Bau, një prodhues zviceran i objekteve modulare. Ky investim ka vlerë prej 7 milionë euro dhe do të krijojë 200 vende të reja pune.

Pavarësisht gjendjes së vështirë ekonomike që trashëguam, si Qeveri po punojmë me përkushtim dhe po zbatojmë politika ekonomike që tërheqin investime të reja të huaja.

Si Qeveri, po krijojmë marrëdhënie partnere dhe afariste me investitorët e huaj dhe të brendshëm, hapim vende të reja pune dhe kontribuojmë në përmirësimin e klimës së biznesit dhe standardit të jetesës së qytetarëve.

Qeveria është e përkushtuar për të përshpejtuar zhvillimin ekonomik. Prioriteti ynë është një ekonomi e qëndrueshme maqedonase.