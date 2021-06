Djali i politikanit legjendar të ndjerë Amdi Bajram, Gabriell, për ditëlindjen e tij të 20-të i dhuron djalit të tij një makinë të shtrenjtë me një mesazh emocional dhe apelon që të mos ngasë më shumë se 150 kilometra në orë.

Gabriell Bajram i kërkon djalit të tij që të betohet në xhami para Allahut se ai do t’i bindet prindit të tij.

“Për këtë ditëlindje të 20-të, të bleva dy dhurata, por do ta japë vetëm një. Cilën? Ju do të zgjidhni për veten tuaj.

Të dy janë nga zemra, por përsëri, njëri është i pakushtëzuar dhe tjetri është i kushtëzuar.

Njëra dhuratë është e jotja dhe ju jap çelësat tani.

Dhurata e dytë është e kushtëzuar dhe gjithçka varet nga ju dhe ne duam që Allahu të jetë dëshmitar.

E di që e dëshironi, e di që është në zemrën tuaj, por këtu

Bir, kam frikë për ty … shumë dhe kjo është arsyeja pse ne duam që të na premtosh diçka, dhe që para Zotit të betohesh në xhami:

1. Ju nuk do të vozisni më shumë se 150 në orë

2. Ju do të vozisni me kujdes dhe do të shikoni çdo lëvizje tuaj

3. Do ta ruani dhe do ta ushqeni, sepse është e juaja dhe e askujt tjetër

4. Ju do të mbani fjalën tuaj”, ka shkruar mes tjerash djali i Amdi Bajramit, Gabriell me rastin e ditëlindjes së nipit të tij.