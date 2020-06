OBRM-PDUKM do të fitojë në zgjedhje dhe ne kemi kandidat për kryeministër, ndërsa kërkesa e BDI për kryeministër është e papranueshme, u përgjigj në pyetjen e gazetarëve nënkryetari i OBRM-PDUKM-së, Aleksandar Nikolloski.

“Ne do të fitojmë bindshëm këto zgjedhje dhe do të fitojmë dhe nuk do të ketë dilemë për formimin e qeverisë, ndërsa më pak do të ketë dilemë se kush do të jetë kryeministër i ardhshëm i qeverisë”.

“Ne kemi kandidat për kryeministër dhe ai është kryetari i partisë Hristijan Mickoski dhe ai do të jetë kryeministër i Republikës së Maqedonisë”, tha Nikollovski.

Në lidhje me kërkesën e BDI-së, qartë dhe shkurt ky propozim nuk është i pranueshëm për ne, vlerësojmë se kjo është për qëllime propoganduese dhe se kërkesa nuk mundet të jetë i pranueshëm në asnjë mënyrë për OBRM-PDUKM-në dhe nuk do të jetë i pranueshëm as në të ardhmen”, tha Nikollovski.