Në Strasburg sot në fillim të sesionit dimëror të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës në Strasburg është nënkryetari i grupit PPE dhe nënkryetari i VMRO-DPMNE-së Aleksandar Nikolloski.

Sot do t’i pyes drejtpërdrejt tre kandidatët për Komisioner për të Drejtat e Njeriut se çfarë do të bëjnë për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, të drejtën e përdorimit dhe mësimit të gjuhës amtare dhe të drejtën e shoqërimit për maqedonasit në Bullgari, Greqi dhe Shqipëri. Nga përgjigjet e tyre do të vendos për zgjedhjen time. Po ashtu shpall kandidaturën time për t’u rizgjedhur si Nënkryetar i Partisë Popullore Evropiane (EPP) në Këshillin e Evropës, post që e kam mbajtur në dy vitet e fundit.

Gjithmonë duke luftuar për të drejtat e maqedonasve dhe Maqedonisë, tha Nikolloski.