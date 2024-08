Ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski, në konferencën e sotme për media tha se Maqedonia, nga lideri në rajon në fushën e trafikut ajror para 10-15 viteve, vitet e fundit po përballet me zvogëlim të numrit të fluturimeve, numri i destinacioneve dhe më e rëndësishmja për numrin e pasagjerëve që vijnë në Maqedoni. Sipas tij, kjo është për shkak të faktorëve të shumtë, disa prej të cilëve janë objektivë e disa subjektivë, por duhet të gjejmë zgjidhje për ta në periudhën e ardhshme.

Dua ta informoj opinionin për një sërë masash që do të marrim që gjatë vitit 2025 të sjellin 200 mijë udhëtarë më shumë në Maqedoni dhe në vitet në vijim ky numër të rritet. Me programin e ri që do të nisë nga 1 janari dhe do të zgjasë deri më 31 dhjetor 2027. Është planifikuar një shumë prej 125 milionë denarë në vit, gjegjësisht do të ketë rritje të mjeteve. Kushtet për linjat ajrore pjesëmarrëse po korrigjohen. Duhet të kenë transportuar të paktën 5 milionë pasagjerë dhe të kenë të paktën 10 milionë euro fitim. Duhet të jenë linja ajrore serioze. Hiqet kushti që linjat të shërbehen edhe pas përfundimit të subvencioneve dhe kjo është arsyeja kryesore pse u zvogëlua numri i udhëtarëve nga aeroportet”, tha Nikolloski.

Ministri theksoi se janë duke u futur risi në subvencionimin e kompanive ajrore.

Një nga të rejat që po prezantojmë është se nuk do të subvencionohen linjat ajrore, por do të subvencionohen destinacionet. Ne shmangim praktikën e subvencionimit të 1, 2 apo 3 linjave ajrore. Në këtë mënyrë shmangim varësinë e subvencionimit të një kompanie ajrore. Tani e tutje, në vend që të largohet për pasagjer nga Maqedonia, ne subvencionojmë mbërritjen në Maqedoni. Mbështetja po rritet. Nëse më parë ishte 7 euro mbështetje për pasagjer, tani është 9 euro nga aeroporti i Shkupit. Destinacionet e reja mund të jenë edhe jashtë BE-së. Deri më tani janë subvencionuar vetëm aeroportet që ndodhen në vendet e BE-së, kështu nuk do të jetë tash e tutje”, tha Nikolloski.