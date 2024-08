Kjo është faqja e parë e kopjes së rezervimit që Antoaneta ka dorëzuar personalisht në Ministrinë e Kulturës për të justifikuar paratë e shpenzuara nga karta zyrtare. Dhe rezervimi tregon se është bërë nga Marija Magdalena Petkovska Mikarovska, mësuese e anglishtes nga Manastiri, shoqe e Bisera Antoaneta.

Lind pyetja, a ka marrë me qira Bisera Antoaneta një apartament luksoz me tre dhoma në Vjenë për katër netë në vend të një hoteli, që është shumë më lirë, në mënyrë që shoqja e saj të shëtiste me të me paratë publike?

Pse Bisera Antoaneta e përdorte kartën e saj zyrtare për shëtitje dhe argëtim privat?

Kush udhëtoi me Bisera Antoaneta me shpenzime shtetërore për në Vjenë dhe kush flinte në apartamentin luksoz me tre dhoma?

Nesër vazhdojmë me detaje të reja për udhëtimin e Antoaneta në Vjenë dhe shpenzimin e parave publike.