Në periudhën në vijim, vendi do të përballet me dy sfida të mëdha – një përpjekje e strukturave të brendshme për të krijuar jostabilitet dhe një përpjekje e fqinjit tonë lindor për të na përfshirë në retorikën parazgjedhore, paralajmëron kryeministri Hristijan Mickoski, duke apeluar qytetarët maqedonas ndaj politikanëve, atyre që dhe ata i mendojnë mirë atdheut dhe qytetarëve që të mos biem në këto provokime.

Mickoski, i cili është në vizitën e tij të parë zyrtare në Kroaci, në një deklaratë siguron se “ne kemi qëllimin tonë strategjik dhe e dimë se në cilën rrugë duhet të ecim”.

Ne e dimë se çfarë duhet të bëjmë, ne e dimë se çfarë presin qytetarët nga ne dhe ne duhet të japim atë që ata presin prej nesh dhe për këtë do të duhet të punojmë çdo ditë ashpër, shumë dhe me përkushtim dhe më e rëndësishmja me ndershmëri. Pra, nga këtu në Zagreb, mesazhi im është – ju lutem, le të përpiqemi për atë që është në interesin tonë, të mos biem në grackën e interesave të strukturave individuale kriminale brenda vendit dhe të mos biem në grackën e të futurit në para. -Fushata zgjedhore dhe retorika e fqinjit tonë lindor, tha Mickoski.

Kjo shfaqje, në të cilën, siç nënvizoi Mickoski, këto qendra të pushtetit brenda dhe jashtë vendit do të mundohen të na sjellin, “duhet t’i shikojmë nga lart, nuk e meritojnë vëmendjen tonë”.

Në lidhje me reagimet e MPJ-së bullgare se vendi po largohet nga integrimet evropiane me deklaratën për rinegociim të propozimit francez, Mickoski në një deklaratë për MPB-në paralajmëron se do të mundohen të na përfshijnë në retorikën parazgjedhore dhe të shkaktojnë reagim. nga ana jonë që të jemi ne të këqijtë.

E dini, pas shumë peripecive, atje janë caktuar zgjedhjet e shtatë radhazi në tre vitet e fundit, më 29 tetor, mendoj, dhe politikanët atje do të bëjnë gjithçka që të na përfshijnë në retorikën e tyre parazgjedhore dhe kështu të provokojnë reagimin tonë. krah se do te perpiqen te na portretizojne miqve tane ne komunitetin nderkombetar se ne jemi djallezet, se jemi ne te keqijat, se ata jane te miret dhe se ne kete menyre praktikisht krijojme sherre, trazira etj. ., shpjegoi Mickoski.

Qytetarët, nënvizoi Mickoski, duan të jetojnë më mirë dhe për këtë duhet të zbatohen reforma strukturore dhe të punohet në sundimin e ligjit.

Lufta e ashpër kundër kriminelëve në politikë, por edhe kriminelëve individualë, të cilat fatkeqësisht janë të shumta në vitet e fundit, theksoi Mickoski.

Sfida e parë, shpjegoi Mickoski, është një përpjekje e strukturave brenda shtetit për të krijuar destabilitet dhe trazira, për të mbrojtur “kapitalin e fituar në mënyrë kriminale”, siç thotë ai.

Është një koalicion njerëzish të manipuluar, por edhe njerëzish që e dinë saktësisht se çfarë po bëjnë me paratë e fituara kriminale dhe për t’i mbrojtur të gjitha, të vetëdijshëm për përgjegjësinë që pason, do të përpiqen në çdo mënyrë të sjellin trazira. , do të thoja të destabilizojë situatën në Maqedoni sepse ata janë të vetëdijshëm se kjo qeveri ka ambicie dhe është vendosur, do të thosha shumë ashpër, të korrigjojë gabimet që kanë bërë në të kaluarën. Por ne po hyjmë edhe në një luftë të ashpër kundër kriminelëve dhe politikanëve dhe individëve të korruptuar dhe këtu nuk do të ketë përjashtime. Dhe ata do të bëjnë gjithçka për të mbrojtur kapitalin e fituar kriminalisht në atë mënyrë që të sjellin trazira dhe të përpiqen të destabilizojnë situatën në vend. Kjo është sfida e vetme, tha Mickoski.

I pyetur nëse ka një humor në Bashkimin Evropian që të “hapen pak derën” në rrugën tonë evropiane, Mickoski përsëriti se ka një mënyrë, nëse vërtet duan të na shohin brenda.

E thashë dje dhe do ta them përsëri sot, nëse ka humor ka një mënyrë, kjo është një thënie e famshme që e kanë thënë shumë politikanë më me përvojë se unë, dhe nëse duan vërtet, siç thonë ata, të mos shih brenda, atëherë ka rrugë, tha Mickoski.

Kryeministri Hristijan Mickoski, me ftesë të kolegut kroat Andrej Plenkoviq, sot dhe dje është në vizitën e tij të parë zyrtare në Republikën e Kroacisë. Në Zagreb, kryeministri Mickoski, përveç kryeministrit kroat, pati takim edhe me presidentin kroat Zoran Milanoviq dhe nënkryetarin e Kuvendit të Kroacisë, Zheljko Reiner.