Zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski, në një intervistë për të përjavshmen “Fokus” ka trajtuar çështjen e hekurudhës drejt Bullgarisë. Ai pohon se sikurse me autostradën për në Bllacë, është zgjedhur rruga më e vështirë për, siç thotë ai, për të rritur çmimin. Sipas tij, kjo hekurudhë nga korridori 8 duhet të ndërtohet në mënyrë më racionale, por në të njëjtën kohë bën të ditur se në një periudhë 7 vjeçare mund të ndërtohet një hekurudhë e shpejtë përgjatë korridorit 10, përgjatë së cilës do të ketë zona ekonomike. do të rregulloheshin si blloqe lego.

Çështja ka disa elementë. Elementi i parë dhe kyç është çmimi i projektuar i kostos. Kjo është 24 milionë euro për kilometër.

Sa për ilustrim, kostoja e një hekurudhe me shpejtësi të lartë kudo në Evropë me 200 kilometra në orë është 4 deri në 10 milionë euro, në varësi të terrenit. Këtu, për një hekurudhë që do të ecë me 60 kilometra në orë, është 24 milionë euro.

Ngjashëm me Bllacën, zgjidhet rruga më e vështirë. Nuk e di nëse publiku e di, por e vetmja mënyrë për të ndërtuar seksionin e tretë është përmes një hekurudhe si në filmat me kauboj. Terreni është aq malor dhe i keq, kështu që materialet dhe punëtorët mund të transportohen vetëm me hekurudhë. Kamioni nuk mund të hyjë. Punë e paparë!

Pyetja logjike për paraardhësit e mi është pse është projektuar kaq? Pse janë planifikuar 2 tunele nën Kriva Pallankë përveç një tuneli që nuk përfundon askund? As Zvicra nuk e bën këtë. Unë e konsideroj veten një person të udhëtuar mirë, por askund në Evropë dhe në botë nuk kam parë të ndërtohen tunele nën qytete. Ka pranë qyteteve, nëpër male, por nuk ka nën qytete, thotë Nikolloski.

