Nga 530.698 teste të kryera në mbi katër milionë vizitorë në Greqi, të cilët arritën në Greqi përmes kufijve tokësor, me aeroplan ose me anije midis 1 korrikut deri më 20 shtator të vitit 2020, janë regjistruar 1.238 raste pozitive. Të parët në listë me numrin më të lartë të vizitorëve të infektuar të rinj janë shtetasit e Shqipërisë, njoftoi korrespondentja e MIA-s nga Athin