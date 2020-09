Zlatan Ibrahimovic është testuar sot pozitivisht me koronavirus dhe duket se futbollisti këtë gjë e ka marrë me një sportivitet

Lajmin se ai është infektuar me virusin famëkeq e dha klubi i tij Milan. Por, pas këtij ka ardhur një reagim edhe nga vet lojtari.

“U testova negativ me Covid dje dhe pozitiv sot. Nuk kam simptoma apo gjëra të tilla. Covid pati kurajon të me sfidoj mua. Ide e keqe”, ka shkruar Ibrahimovic.

Ibrahimovic edhe pse në moshë ka shkëlqyer në ndeshjen e parë të Milan ku shënoi dy gola.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020