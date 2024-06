Kryeministri i ardhshëm Hristijan Mickoski do të respektojë rendin juridik të Republikës së Maqedonisë dhe Kushtetutën e saj. Por gjithashtu do të ofrojë mbështetje vetëmohuese për identitetin kombëtar dhe krenarinë e popullit maqedonas. Në intervistën e djeshme për televizionin Sitel, në të cilën Mickoski tha se do ta bëjë betimin në përputhje me emrin kushtetues të Republikës së Maqedonisë. Për të është veçanërisht e rëndësishme që bartësit e pushtetit ekzekutiv të shërbejnë si shembull për qytetarët në respektimin e Kushtetutës dhe ligjeve.

Ai shtoi se emrin “Maqedoni” do ta përdor në përdorim të përditshëm, duke konfirmuar qëndrimin e tij për mbrojtjen e identitetit kombëtar.

“Ne nuk mund të kërkojmë nga qytetarët që t’i respektojnë ligjet dhe ne vetë i shkelim ato”, tha Mickoski, duke theksuar rëndësinë e sundimit të ligjit dhe zbatimin e ligjeve nga të gjithë qytetarët, përfshirë edhe politikanët.

Mickoski më tej sqaroi se është jashtëzakonisht e rëndësishme që qytetarët të mos mashtrohen për emrin kushtetues të shtetit.

Dihet cili është emri kushtetues, është me mbiemër, tha Mickoski.

Më e pakta që i duhet qeverisë së re është të hyjë në një konflikt me komunitetin ndërkombëtar, me një situatë ku qeveria në largim lë një mosmarrëveshje të hapur me Bullgarinë dhe një gjysmë të hapur me Greqinë. Fokusi i qeverisë së re të VMRO-DPMNE-së duhet të jenë reformat.

Shteti, si ta quajmë, është i shkatërruar thuajse në të gjitha fushat dhe nuk do të kenë komoditetin e njëqind ditësh. Puna duhet të fillojë menjëherë dhe nuk duhet të krijojmë problem për një problem që ka krijuar dikush tjetër.