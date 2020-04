Maqedoni

Moti sot me diell dhe vranësira mesatare, temperatura deri më 25 gradë

Gjatë ditës moti do të jetë me vranësira, ndërsa pasdite në pjesët jugore do të ketë kushte për paraqitje të reshurave të shkurta të shiut. Do të fryjë erë, kryesisht jugore. Temperatura e mëngjesit do të lëvizë prej dy deri gjashtë gradë, ndërsa ajo e ditës prej 18 deri 25 gradë...