Kryetari i LSDM-së, Zoran Zaev me rastin e festës së madhe krishtere Lindja e Krishtit – Pashkët dërgoi urime deri tek besimtarët ortodoksë.

Porosit që festimi sivjet për shkak të pandemisë, të jetë në shtëpi me familjen.

“T’i gëzohemi dhe t’i festojmë Pashkët, me zemër dhe shpirt, ndërsa të veprojmë me mendje. Fokusi i të gjitha kremtimeve është në shtëpi dhe familje. le të jetë ashtu edhe sivjet, nga fillimi deri në fund të Lindjes së Krishtit. Ashtu do të mundësojmë, në disa ditë të ardhshme më të mira, sërish t’i kalojmë pragjet e tempujve të shenjta dhe të shëndetshëm, të gjallë, të lumtur dhe të gëzuar t’i festojmë të gjitha festat kreishtere, duke e përfshirë edhe Pashkët”, theksohet në urimin e liderit të LSDM-së, Zoran Zaev me rastin e Pashkëve.