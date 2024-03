Komiteti Ekzekutiv i VMRO-DPMNE-së ka mbajtur seancë dhe në këtë moment është mbajtur seanca e KQ të VMRO-DPMNE-së, ku janë miratuar listat e deputetëve të VMRO-DPMNE-së dhe Koalicionit për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, njoftoi nënkryetari. i VMRO-DPMNE-së, Timço Mucunski.

Ai theksoi se këto janë lista fituese dhe shpresojnë në mbështetjen e shumicës së qytetarëve të Republikës së Maqedonisë.

Këto zgjedhje janë në fakt një vendim se çfarë lloj Maqedonie duam. E tyre, e qeverisë, e mbyllur, e nënçmuar, e kriminalizuar, apo Maqedonia që populli e do dhe për të cilën ne po luftojmë. Maqedonia me shpresë, të ardhme dhe siguri. Maqedonia që do të jetë sërish e popullit, institucionet do të funksionojnë, sistemi do të normalizohet. Populli kërkon dhe pret përgjegjësi, kërkon dhe pret parime dhe kthim të vlerave në politikë. Këto janë lista parlamentare fituese dhe gjatë përpilimit të tyre është marrë parasysh zëri i popullit, kërkesat dhe nevojat e tij, theksoi Mucunski.

Mbajtësit e këtyre listave fituese janë:

Në njësinë e parë zgjedhore është lideri i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, ku presim mbështetje të madhe dhe fitore të madhe.

Kandidati i dytë është kolegu dhe miku im Vlado Misajllovski.

Njësia e tretë zgjedhore është Dragan Kovaçki.

Njësia e katërt zgjedhore është nënkryetari Aleksandar Nikolloski.

Njësia e pestë zgjedhore, sekretari i përgjithshëm i VMRO-DPMNE-së Gjorgija Sajkoski.

Dhe njësia e gjashtë ku presim dominim bindës në raport me SDS-në është Dafina Stojanovska.

NJZ 1

1. Kristian Mickoski

2. Gordana Kochovska Dimitrievska

3. Koalicioni

4. Sinisha Stojanovski

5. Beti Stamenkovska

6. Toni Jarevski

7. Ivan Zhivkovski

8. Ljupço Prenxhov

9. Maria Miteva

10. Ivanka Vasilevska

11. Koalicioni

12. Velika Stojkova Serafimovska

13. Sergej Popov

14. Jane Miceski

15. Bisera Zlateska

16. Katerina Dimitrovska

17. Igor Nikovski

18. Martin Stojanovski

19. Aleksandra Nikollovska

20. Todor Konevski

NJZ 2

1. Vllado Misajllovski

2. Jaklina Peshevska

3. Koalicioni

4. Boban Nikollovski

5. Bojan Stojanovski

6. Karolina Naskovska

7. Zoran Kocevski

8. Brane Petrushevski

9. Diana Ilievska

10. Emilia Angelova

11. Koalicioni

12. Ercan Demiri

13. Vesna Dodevska

14. Zoran Bajovski

15. Ivica Dimkovski

16. Deni Milevski

17. Gabi Kalkova

18. Nikolla Stojkovski

19. Martina Ristovska

20. Valentina Petrovska

NJZ 3

1. Dragan Kovaçki

2. Nikolla Micevski

3. Rashela Mizrahi

4. Igor Zdravkovski

5. Koalicioni

6. Bllagica Lasovska

7. Mile Lefkov

8. Daniela Hristova

9. Maria Petrushevska

10. Dushko Ivanov

11. Alexander Yamalov

12. Dragana Bojkovska

13. Emil Spasovski

14. Dragana Arsova

15. Stole Krakutovski

16. Ljupço Spirov

17. Gordana Barbashka

18. Jordanço Kostadinov

19. Martin Efremovski

20. Ankita Anakieva

NJZ 4

1. Aleksandër Nikolloski

2. Antonio Millososki

3. Eli Panova

4. Dejan Prodanoski

5. Zoran Jovançev

6. Angelinka Petkova

7. Petar Risteski

8. Zlatko Penkov

9. Monika Ristesca

10. Julia Tusheva

11. Zhan Drvoshanov

12. Petar Markov

13. Biljana Kuzmanovska

14. Vesna Gjorgjieva

15. Mito Andonov

16. Jadranka Pockova

17. Natalia Dimitrieva

18. Gotse Dedinec

19. Sasho Graoroski

20. Nikolla Zlateski

NJZ 5

1. Giorgija Sajkoski

2. Ollga Lozanovska

3. Sasho Donev

4. Pece Milevski

5. Jovan Jauleski

6. Lidija Petkovska

7. Mewmed Jaffery

8. Kire Bozhinovski

9. Silvana Angelevska

10. Gracia Bakraçevska

11. Laze Jakimovski

12. Gjorgi Vlajkinovski

13. Blagica Krsteska

14. Nikolla Drangovski

15. Leon Mersovski

16. Mençe Markovska Andreeva

17. Biljana Stefanovska

18. Janeta Petresca

19. Martin Ivanoski

20. Gjorgi Shoposki

NJZ 6

1. Dafina Stojanoska

2. Aleksandër Veljanovski

3. Valentina Marchevska

4. Koalicioni

5. Verica Apostolovska

6. Vanço Milevski

7. Alisherif Sinani

8. Aneta Qiroska

9. Anita Boshkoska Jovanoska

10. Misho Marinkovski

11. Brane Stojçevski

12. Verica Tofilovska

13. Ivana Saveska

14. Daniela Apostolovska

15. Dean Trpeski

16. Marina Petrovska

17. Goran Zafirovski

18. Tanja Sibinovska

19. Liliana Spirevska

20. Aleksandra Spiroska

Këta janë njerëz me besueshmëri. Me eksperiencë dhe energjike. Njerëz që i duhen Maqedonisë, njerëz që do të luftojnë për zgjidhje, për zgjidhjen e problemeve. Ne kemi një detyrë të vështirë përpara nesh për të ngritur Maqedoninë dhe për të rikthyer shpresën. Vetëm së bashku do të kemi sukses, nënvizoi Mucunski.