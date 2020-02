Moti sot dot do të jetë me vranësira të mesatare dhe me erë të dobët në drejtim perëndimor.

Temperatura maksimale do të jetë prej tetë deri 17 gradë celsius.

Në Shkup dhe rrethinë moti do të jetë gati i njëjtë me vranësira mesatare dhe me erë në drejtim veri-perëndimor ku temperatura maksimale do të arrijë deri 12 gradë celsius