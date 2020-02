Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike (DHP) njoftoi se nga dita e martë pritet të bien temperaturat.

Nga DHP njoftojnë se moti stabil me temperatura të larta për këtë periudhë të vitit do të mbajë deri të martën kur në fund të ditës do të ketë rritje të vranësirave, erë të përfocuar dhe rënie të temperaturave.

Gjatë natës dhe të mërkurën në vendet më të ulëta do të ketë reshje të shiut dhe të borës ndërsa në vendet malore do të ketë reshje të borës.