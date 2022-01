Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe erë të lehtë.

Temperaturat ditore do të lëvizin nga 2 deri në 13 gradë Celsius.

Ditët në vazhdim do të jenë me mot të ndryshueshëm, kurse fundjava e ardhshme do të ketë shi, borë dhe temperatura të ulëta.