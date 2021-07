Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe i nxehtë. Pasdite në disa vende do të ketë rritje të vranësirave.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 10 deri 19 gradë celcius, ndërsa ato maksimale do të jenë në interval prej 27 deri 39 gradë celcius.

Deri të premten moti do të jetë me diell dhe shumë i nxehtë, me rritje të temperaturave ditore.