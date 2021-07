Pasi rezoluta e paraqitur nga OBRM-PDUKM këto ditë u mbështet nga LSDM, RDM, PLD dhe LD, folën edhe partitë nga blloku shqiptar. BDI kërkon harmonizimin e tekstit midis të gjitha partive parlamentare, ndërsa AA dhe Alternativa presin debat në Kuvend.

Sidoqoftë, si BDI në pushtet ashtu edhe koalicioni opozitar Aleanca për Shqiptarët (ASH) dhe Alternativa kanë treguar që duhet pasur kujdes që rezoluta të mos dëmtojë rrugën e integrimit evropian të vendit.

Problemi për ASH dhe Alternativën është se BDI dhe LSDM nuk kanë një qëndrim të përbashkët mbi rezolutën.

“Ka një problem. Ne kishim një deklaratë nga Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani se kjo rezolutë dëmton tendencat ndërkombëtare të vendit, por gjithashtu patëm një deklaratë të deputetit nga LSDM Kostadinov se kjo rezolutë është e mirë. Do të ishte logjike që partitë në pushtet të kishin një qëndrim të përbashkët”, tha Halil Snopce nga ASH.

Ai i bëri thirrje qeverisë që të jetë e kujdesshme.

Sipas koordinatorit të grupit parlamentar të BDI-së Arbër Ademi, është e nevojshme të harmonizohet rezoluta midis të gjitha partive parlamentare si një garanci se teksti nuk do të dëmtojë lëvizjen e vendit drejt BE-së. Ai beson se nuk duhet të bëhet asgjë që do të ishte në kundërshtim me integrimin në BE.