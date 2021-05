Moti sot do të jetë me diell dhe vranësira. Gjatë mbrëmjes do të ketë kushte për reshje të shiut në pjesën perëndimore të vendit.

Temperaturat ditore do të lëvizin prej 23 deri në 31 gradë celsius.

Nesër moti do të jetë i ngrohtë dhe vranësira lokale. Të martën do të ulen temperaturat ditore për disa gradë dhe do të ketë reshje lokale të shiut.