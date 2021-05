Për shkak se besimtarët ortodoks nesër në mbrëmje festojnë Pashkët, në Maqedoninë e Veriut nesër nuk do të ketë orë policore.

Kështu, qytetarët do të mund të lëvizin lirshëm edhe pas orës 21:00.

“Përjashtim nga ndalesa dhe regjimi i veçantë i lëvizjes janë orët e mbrëmjes mes datave 1 dhe 2 maj, gjegjësisht gjatë festës fetare Pashkët”, njoftuan nga Qeveria ditën kur u vendos, që ora policore të mos vlejë gjatë Pashkëve dhe Bajramit të Ramazanit.

Ora policore do të hyjë në fuqi sërish ditën e nesërme, të dielën në ora 21:00 dhe do të mbarojë në ora 05:00 të mëngjesit të ditës së nesërme. Në këtë formë, ora policore do të vazhdojë deri në mbrëmjen e 13 majit, ditën e parë të Bajramit të Ramazanit. Atë ditë sërish nuk do të ketë orë policore.