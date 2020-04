Moti në mbarë vendin do të jetë me diell dhe i ngrohtë me vranësira të vogla deri mesatare dhe erë e lehtë nga drejtimi jugperëndimor.

Temperatura e mëngjesit do të sillet prej një deri gjashtë gradë, ndërsa ajo e ditës prej 19 deri 27 gradë Celsius.

Në Shkup do të jetë mot me diell me vranësira të vogla deri mesatare dhe me erë të lehtë nga drejtimi jugperëndimor.

Temperatura e mëngjesit do të arrijë deri në katër gradë, ndërsa ajo e ditës deri 25 gradë.

Të dielën moti do jetë me diell dhe vranësira të vogla deri në mesatare. Të hënën do të mbizotërojë mot i ndryshueshëm me vranësira dhe shi të përkohshëm.