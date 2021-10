Moti sot me vranësira të ndryshueshme dhe më freskët, do të fryj erë mesatare, ndërsa përgjatë Vardarit e përforcuar. Pasdite duke u nisur nga pjesët veriore vranësirat do të ulen. Temperatura minimale do të jetë në interval prej 5 deri në 11, ndërsa ajo maksimale prej 12 deri në 18 gradë.

Në Shkup, paradite moti do të jetë me vranësira, ndërsa padite vranësirat do të zvogëlohen. Do të fryj erë mesatare, herë pas here e përforcuar. Temperatura minimale do të jetë 10, ndërsa ajo maksimale do të arrij në 15 gradë Celsiusë.