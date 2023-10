Në drejtim të zbardhjes së këtij rasti kanë dhënë deklarata të gjithë ata që janë thirrur në Komisionin Hetimor për rastin “Onkologji”, përveç njërit, e ai është ish-ministri Venko Filipçe, i cili është ministër aktual pikërisht në periudha kur bëhet prokurimi dhe raporti për terapinë biologjike të Onkologjisë, shpjegon presidentja Rashela Mizrahi për “Republika”.

Përgjigjet e tij janë përmbledhur kryesisht në një fjali, nuk më kujtohet ose nuk e di – thotë Mizrahi në intervistën për “Republika”. Në spektrin e përgjegjësisë politike, ministri ishte i detyruar ta dinte. Drejtori i Fondit ka qenë i obliguar ta dijë.Që ka përgjegjësi politike do të shihet më tej me konkluzionet.Është shumë interesante se si ka mundësi që ministri i emëruar nga qeveria dhe drejtori i FZOM-it të dinë aspekte të ndryshme ose nuk di asgjë në të njëjtën kohë, ndërsa onkologjia të sanksionohet çdo procedurë që është e paraparë ligjërisht apo nënligjore – shpjegon Mizrahi.

Deputeti ka shpjeguar me detaje se çfarë ka ndodhur në Klinikën e Onkologjisë.

Në klinikë janë shefat e departamenteve të cilët duhet të përbëjnë kolegjiumin e ekspertëve që vendos për cilin pacient se çfarë terapie dhe në çfarë sasie.Ajo listë i dërgohet drejtorit që negocion me Ministrinë e Shëndetësisë, e cila duhet të japë miratimin për prokurimin. nga ato barna, por FZOM-i i cili duhet të japë pëlqimin nga aspekti financiar.Pa të dyja pëlqimet Klinika nuk mund të blejë barna.Pyetja kryesore është se si ka vendosur drejtori se cilat barna dhe në çfarë sasie dhe forcash nëse nuk ka kolegjium ekspertësh. janë shumë letra drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë për prokurimin e terapisë biologjike duke filluar me shtatë ilaçe dhe duke përfunduar me 31 barna, secila listë e ndryshme nga ajo e mëparshmja, me ilaçe të ndryshme, sasi dhe fuqi të ndryshme.Është simptomatike që numri i pacientëve të listuar luhatet. seriozisht në një diferencë prej vetëm 20 ditësh.Numri i numrit të pacientëve të shënuar në fillim të majit është katër dhe në fund 35. Ky është një kaos absolut.Në gusht 2018 në Klinikë ka mbërritur një shkresë nga Ministria nën titulli Urdhër nga ministri Venko Filipçe.Në të urdhërohet Klinika të lëshojë buxhetin bazë dhe të nënshkruajë marrëveshje me Ministrinë për blerjen e terapisë biologjike.Në rregull që ministria të bëjë blerje grupore për të ulur çmimin e shtrenjtë. terapi.Nuk eshte ne rregull qe ne ate radhe ka nje tabele te barnave qe porositen te blihen nga klinika.Si do ta dinte nje ministre se cfare duhet te trajtoje nje klinike te caktuar.Edhe sikur te ishte onkolog. të jetë i diskutueshëm, e jo neurokirurg që vendos se me çfarë do të trajtojë onkologjia, kjo është shumë simptomatike. Tanja Pehçevska u thirr si dëshmitare nga sektori i prokurimit publik u pyet se si është formuluar lista për prokurim grupor dhe si kanë vendosur për ato barna , por nuk i kujtohej se si ishte përgatitur procedura e tenderit.Grumbullimi i borxhit të Klinkës ndodh menjëherë në vitin e parë.Borxhi i klinikës erdhi deri në funksionim të paplanifikuar.

I pyetur nëse e gjithë kjo i ngjan një shoqate kriminale, Mizrahi thotë.

Personalisht, si person, jo si kryetar i komisionit të anketimit, kjo nuk duket mirë.

Ajo është e prerë se ish-ministri Filipçe nuk mund të lirohet nga faji apo përgjegjësia.

Ministrat duhet të kenë kontroll mbi dikasterin që drejtojnë.Deri më tani në dokumentacion nuk kemi parë tjetër veç vendimmarrje të centralizuar. Dhe vendimi se kush do të marrë dhe kush nuk do të marrë terapinë biologjike ka qenë i centralizuar dhe plotësisht i varur nga firma e drejtorit, pra nuk është mjeku ai që ju trajton, por drejtori që jep miratimin nëse një pacient do të marrë terapi apo jo. . Filipce ka qenë i obliguar ta dijë, me ligj është i obliguar të dijë se çfarë po ndodh me objektet shëndetësore publike, së paku do të ishte absurde të mos dihej se çfarë po ndodh në shëndetësinë terciare. Ai dha një sërë përgjigjesh konfuze edhe për prokurimi i sistemit KATO – thekson Mizrahi.

Mizrahi ka shpjeguar procedurën pas përfundimit të punës së Komisionit Hetimor.

Ne fund nxirren konkluzione.Ne kete rast jane shkelur te gjitha vendimet ligjore..Nuk ka asnje ligj qe te mos ishte sakatuar.Fjale fjale po ndodhte bashibozuk ilegal.Gjithcka eshte e paligjshme.Ne do te kerkojme edhe pergjegjesi politike e cila do të jetë në rreshtin e parë dhe të dytë. Përfundimet i kalojnë Kuvendit dhe ne do të vendosim nëse do t’i përcillen edhe Prokurorisë. Shpresoj se do të arrijmë te e vërteta, cilado qoftë ajo – është e vendosur deputeti.

