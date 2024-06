Të kthejmë besimin në institucionet dhe ta bëjmë Maqedoninë vend të prosperitetit, drejtësisë dhe shpresës për të gjithë, tha në fjalën e tij në Kuvendin e Maqedonisë në seancën për zgjedhjen e qeverisë së ardhshme, zëvendëskryetari dhe mandatar i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski.

Ju sjellim fjalën e tij nga foltorja e Kuvendit:

I nderuar Kryetar i Kuvendit,

Të nderuar deputetë,

Shkëlqesi,

I nderuar publik,

Është një nder i madh që mund të flas për krijimin e një qeverie të re, por detyrimi është edhe më i madh për shkak të besimit të marrë.

Dhe këtë adresim timin për ju sot, e shoh ekskluzivisht nga prizmi i vëzhgimit dhe i të folurit për interesat e qytetarëve. Në këtë emër, unë sjell këtu para jush zërin e mijëra bashkëqytetarëve tanë që kërkuan një të ardhme më të mirë.

Ne jemi rritur në këtë vend. Në motivet e fshehura, historitë dhe historinë e tij të pasur, në të tashmen që u krijua me punë dhe ëndrra të mundimshme, një vend në të cilin qytetarët e tij në të kaluarën, por edhe të gjithë qytetarët sot, bënë shumë, morën frymë, punuan për të. për atë.

Këto nuk ishin thjesht ëndrra boshe, por fryt i punës dhe na lanë me një përgjegjësi të madhe. Në çdo hap, në çdo mendim, erdhëm te sot, gati për të jetuar dhe rindërtuar ëndrrat tona, për ta bërë atë më të mirë.

Maqedonia është shtëpia jonë dhe kështjella jonë e përbashkët. Dhe ne duhet të kapërcejmë çdo ndarje me arsye dhe mençuri. Asnjë nga dallimet tona nuk është më i madh se motivimi për të pasur sukses dhe nuk kam asnjë shqetësim për këtë.

Qytetari ishte gjithmonë aty kur ishte më i nevojshëm për atdheun. Ai votoi në referendum për pavarësinë, punoi shumë, shlyente rregullisht detyrimet ndaj saj, pagoi taksat, punoi, kontribuoi në jetë.

Më herët, në histori, qytetarët tanë kishin sfida të tjera, por edhe të ngjashme ekzistenciale, dhe atëherë si tani qytetarët ishin besnikë ndaj shtetit dhe bënë gjithçka për ta bërë atë të lirë, të pavarur, të fortë dhe të begatë.

Gjatë rrugës pati shumë zhgënjime dhe sfida të forta, por qytetarët e këtij vendi këmbëngulën dhe u mbajtën me krenari dhe në këmbë me të gjitha zhvillimet.

Është koha, po vjen ora kur atdheu duhet të bëjë më shumë për çdo qytetar! Secili prej jush, maqedonas, shqiptar, turk, serb, rom, vllav, boshnjak dhe të gjithë të tjerët, secili prej jush, bënë gjithçka për atdheun tuaj.

Tani është radha e saj dhe koha për ta bërë atë për ju! Për ty! Dhe ai që jeton në veri, jug, perëndim ose lindje në Atdheun tonë të përbashkët.

Përballë sfidave historike dhe zhgënjimit të gjerë, qytetarët kanë shprehur në mënyrë të qartë dëshirën e tyre të madhe për ndryshim dhe na kanë besuar mandatin për ta drejtuar kombin tonë drejt një të ardhmeje më të ndritur.

Nga sa dimë për situatën në vend, situata është afër vdekjes klinike në disa fusha kyçe, e shkatërruar përtej njohjes ku institucionet janë sjellë në prag të rrënimit të vërtetë dhe mosfunksionalitetit të paparë. Dhe publiku do të jetë i informuar për gjithçka, dhe këtë nuk e them se kam ndërmend të justifikohem apo të qaj për situatën e keqe, por se do të përgjigjemi me vendosmëri, sepse ky brez nuk ka mundësi dështimi dhe së bashku do të duhet të hidhni hapa të mëdhenj përpara. Dhe për këtë arsye nuk do të kërkoj asnjë muaj mjalti 100 ditësh, por njoftoj menjëherë një nisje të furishme projektesh dhe investimesh të reja. Në fund të fundit, ne nuk kemi pasur asnjë sekondë në periudhën e kaluar.

Tashmë të martën paralajmëroj një investim të ri mbi 400 milionë euro, pastaj do të ulim taksat, do të rrisim pensionet, do të sigurojmë para për projekte kapitale. Është harxhuar mjaft kohë për tema të shpikura dhe çështje etnike, është koha të përveshni mëngët, të zgjidhim problemet dhe ta bëjmë këtë qeveri të ekonomisë dhe zhvillimit. Të gjithë e dëshirojnë atë.

Qëllimi ynë kryesor është të rivendosim besimin në institucionet e qeverisjes shtetërore, të eliminojmë korrupsionin dhe të garantojmë sundimin e ligjit.

Thelbi i misionit tonë në jetë është rimëkëmbja ekonomike. Do të fillojmë një cikël të ri të fuqishëm të rritjes ekonomike, të nxitur nga financat publike të qëndrueshme. Mbështetje për një sektor privat konkurrues dhe investime të konsiderueshme në inovacion dhe teknologji informacioni. Qëllimi ynë është të krijojmë vende pune produktive dhe të mirëpaguara, të ulim papunësinë dhe të nxisim një mjedis ku bizneset mund të lulëzojnë.

Duhet të arrijmë rritje të PBB-së deri në 5% në vit. Norma e ulët e inflacionit jo më shumë se 2,0%-2,5% në vit. Ulja e papunësisë në 7.5%. Domethënë hapja e 55 mijë vendeve të reja të punës. Ne do të shkurtojmë taksat. Ne do të sigurojmë që çdo fëmijë të shkojë në kopsht. Investime në infrastrukturë mbi 2 miliardë euro për 4 vjet, përfundimi i autostradës Kërçovë-Ohër, rindërtimi dhe rehabilitimi i korridorit hekurudhor 10 dhe blerja e trenave, si dhe 250 milionë euro investime kapitale në komuna. Ne do të punojmë për decentralizimin

Do të krijojmë një fond të posaçëm për shkencën më të lartë përmes të cilit do të arrijmë hapin me qendrat kërkimore botërore, do të rindërtojmë dhe rinovojmë shkollat, si dhe do të rrisim pagat në arsim në përputhje me Marrëveshjen Kolektive, do të rrisim buxhetin në arsim, do të investojmë fuqishëm në shëndetësi dhe spitale të reja dhe shumë gjëra të tjera. Dhe në fund përgjegjësi dhe një front kundër korrupsionit, duke krehur pasurinë e gjyqtarëve, prokurorëve dhe zyrtarëve.

Përkushtimi ynë për integrimin evropian mbetet i patundur. Ne do të punojmë me zell për të përafruar politikat tona me standardet evropiane, duke çuar përpara objektivin tonë për anëtarësim të plotë në Bashkimin Evropian.

Ne vazhdojmë të qëndrojmë së bashku me partnerët tanë të BE-së dhe së bashku do të harmonizojmë politikën e jashtme të përbashkët me BE-në. Mbështetja për Ukrainën për të mbrojtur dhe mbrojtur sovranitetin dhe integritetin e saj territorial vazhdon.

Do të investojmë në kulturë dhe në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Zhvillimi i sportit është çelësi për nxitjen e krenarisë kombëtare dhe promovimin e një stili jetese të shëndetshëm. Të rinjtë janë e ardhmja dhe ne jemi të përkushtuar të krijojmë një mjedis ku ata mund të lulëzojnë.

Kujdesi për pensionistët tanë është prioritet.

Ndërtimi i marrëdhënieve të mira me fqinjët tanë është thelbësor për stabilitetin dhe prosperitetin rajonal.

Zhvillimi i marrëdhënieve ndëretnike është pjesë themelore e vizionit tonë. Duke festuar diversitetin tonë dhe duke siguruar mundësi të barabarta për të gjithë, ne do të ndërtojmë një shoqëri më të fortë dhe më kohezive.

Të dashur miq,

Puna e të gjithë kandidatëve të propozuar për poste publike do t’i nënshtrohet shqyrtimit dhe vlerësimit të vazhdueshëm dhe do të ketë vend vetëm për ata me vullnet të qartë, të cilët i janë përkushtuar shtetit dhe popullit dhe përmbushjes së programit dhe që do të jetë pranë popullit dhe do të ketë busull të qartë, moral dhe profesional.

Shkurtimisht ata që do të jenë njerëz. E kuptoj që gabimet janë të mundshme, por gabime që do të korrigjohen sepse dinamika që po planifikoj është djallëzore, ritmi do të jetë i fortë sepse njerëzit presin rezultate nga ne, përgjegjësia që kemi është e madhe. Bëhet fjalë për fytyrën tonë. Dhe për nderin tonë. Unë nuk do të toleroj imoralitetin dhe dështimet. Kush nuk do të mund ta përballojë nuk është gabim apo mëkat të thuhet, apo të përcaktohen bashkë, dhe të ndryshohet pozicioni apo të rindërtohet nga ai ekzistues. Kjo vlen për të gjithë zyrtarët që do të emërohen nga koalicioni ynë, pavarësisht se nga cila parti vijnë.

Përgjegjësia juaj nuk është para selisë së partisë suaj, por mbani mend, përgjegjësia juaj është para qytetarëve dhe ju mbroni Kushtetutën dhe ligjet. Do t’i kërkoj të gjithëve më shumë se maksimumi. Nuk kemi kohë, duhen rezultate të shpejta, duhet shumë punë, masa, hapa dhe projekte, populli ka nevojë për një jetë cilësore dhe një vend që do të jetë i tyre! Ju siguroj se ju dhe brezat e ardhshëm do të jeni krenarë për këtë periudhë të historisë sonë.

Dua t’i drejtohem edhe opozitës. Ju do të keni dorën time të zgjatur për t’u ulur dhe për të diskutuar të gjitha çështjet e hapura dhe të rëndësishme. Pyetje të rëndësishme për qytetarët. Unë do t’i trajtoj sugjerimet tuaja me respektin e duhur dhe mos prisni sharje politike sepse nuk do të humbas kohën time për atë që keni bërë. Por për çdo krim do të ketë përgjegjësi.

Të nderuar deputetë,

Kërkoj mbështetjen tuaj për të ndryshuar atdheun tonë. Le të krijojmë kushte për një jetë më të mirë. Ne do të ecim përpara me krenari dhe vendosmëri, duke rindërtuar një Maqedoni që është sërish e juaja – ku transparenca dhe llogaridhënia nuk janë vetëm ideale, por realitet.

Me mbështetjen tuaj ne do ta bëjmë këtë vend një vend prosperiteti, drejtësie dhe shprese për të gjithë. Le t’i kthejmë popullit shtetin. Maqedonia është përsëri krenare, për secilin prej jush.