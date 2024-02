Sondazhet brendapartiake të partisë janë të vazhdueshme gjatë gjithë vitit, deklaroi kryetari i VMRO-DPMNE-së Hristijan Mickoski në intervistën e sonte në të përditshmen qendrore në tema e ditës në TV Sitel.

Sipas anketës së fundit, Mickoski ka theksuar se nëse nesër mbahen zgjedhjet parlamentare, për VMRO-DPMNE-në do të votonin rreth 22-23 për qind, ndërsa për LSDM-në vetëm 9 deri në 10 për qind.

Sondazhet në terren të shkurtit tregojnë se numri që VMRO-DPMNE do të fitonte nëse do të kishte zgjedhje nesër është 22-23 për qind. LSDM lëviz rreth 9-10 për qind të votave të fituara, me kusht BDI dhe opozita e bashkuar shqiptare do të lëviznin ndërmjet 6-6,5 për qind të votave të fituara. Partitë ZNAM dhe e Majta do të lëvizin rreth 4-5 për qind, theksoi Mickoski.

I pyetur se sa deputetë do të fitonte VMRO-DPMNE sipas sondazheve, Mickoski tha:

Në bazë të këtyre shifrave në nivel shtetëror të ponderuar me numrin e deputetëve, vlerësoj se për momentin VMRO-DPMNE dhe koalicioni do të ishin ndërmjet 53 dhe 56 deputetë.