Kryetari i Qeverisë, Hristijan Mickoski, në seancën e sotme të Kuvendit për pyetje të deputetëve theksoi se shumë shpejt opinioni maqedonas do të dëgjojë se çfarë është bërë me shërbimet e sigurisë, ndërsa LSDM do të turpërohet dhe do të duhet të kërkojë falje.

Ju çojnë në thellësi ata që ua japin pyetjet, shumë shpejt nga sot do të turpërohen, opinioni do ta dijë. E mbani mend atë projektin “E vërteta për Maqedoninë”, do të shihni gënjeshtrën e atyre që kanë bërë rreth përgjimit dhe do të turpëroheni dhe do të dilni të kërkoni falje, sepse në kushte të regjimeve fashiste nuk janë ndjekur dhe përgjuar njerëzit që drejtojnë partitë opozitare. Jam i bindur se disa nga drejtuesit e fundit të LSDM-së nuk e dinin, por disa e bënë për abuzim dhe agjendë personale, por ajo që ka ndodhur do t’ju shokojë, çfarë masash janë marrë, ndjekje fizike dhe përdorim i metodave të ndaluara. Kjo është arsyeja pse ju keni frikë, tha kryeministri Mickoski, duke iu përgjigjur pyetjes së deputetit Mitko Trajçulevski.

Kryeministri Mickoski theksoi se po ndjek debatin e mbetjeve të strukturave të UDB-së dhe bolshevike, të cilat fatkeqësisht janë ende të pranishme në strukturat e sigurisë që veprojnë si informatorë dhe theksoi se kjo është arsyeja pse ata kanë frikë nga bashkimi i Agjencisë për Sigurinë Nacionale dhe Agjencisë për Inteligjencë.

Në lidhje me emërimet kadrovike nëpër institucione, kryeministri Mickoski kujtoi se para se të ndryshohej ligji në Kuvend, me të cilin u shfuqizuan dy komisionet e shkallës së dytë për procedurat administrative dhe mbikëqyrjen inspektuese, pozita e kryetarit të atij komisioni ishte mbajtur nga kryetarja e organizatës komunale të LSDM-së në Veles.

A duheshte ta lëmë, Danica Çadievën, kjo është administrata profesionale që ju e imagjinoni, nuk do të punojmë kështu. Në Agjencinë për Komunikime Elektronike, anëtar ishte kryetar i organizatës komunale të LSDM-së në Karposh. A duhej ta linin atë pa asnjë kualifikim dhe ekspertizë? Nëse mendoni se kjo është një marrëdhënie profesionale, nuk pajtohem dhe e keni gabim. Të gjitha këto institucione rezultuan me rreth 50 vende funksionarësh. Të gjitha këto institucione që i përmendni, shumicën e tyre i zgjedh Kuvendi. Po ju rikujtoj si u zgjodhën anëtarët e Komisionit Rregullator për Energjitikë në vitin 2018, në mënyrën më brutale, me kërcënime fillimisht në zyrën ku unë punoj, dhe pastaj edhe në Kuvend. Kryetar i Komisionit Rregullator është Marko Bislimoski, propozim i LSDM-së, dhe prokuror i përgjithshëm është Kocevski, ju e zgjodhët, shtoi kryeministri Mickoski.

Kryeministri Mickoski theksoi se pikërisht për këtë arsye sot prokurorët, kur duhet të përballen me krimin dhe korrupsionin e së kaluarës, janë ose me temperaturë të lartë, ose kanë barkqitje, ose vuajnë nga pagjumësia dhe ankthi dhe nuk i nënshkruajnë urdhërat.

Këta janë kuadrot tuaja dhe nëse kjo për ju është profesionalizim, mënyra se si duhet të punojmë, nuk pajtohem. Ne po i ndryshojmë gjërat, që qytetarët të shohin se mund të ishte ndryshe, dhe e kam shpjeguar edhe pse e mbështetëm dhe lobuam për Shekerinskën që të përfaqësohet Maqedonia me një zëvendëssekretar të përgjithshëm në NATO, merrni shembull. Po bëni një pyetje që nuk ka logjikë, veçanërisht në një institucion që deri dje kryetari i organizatës komunale e mbante atë post. Unë nuk kam dëgjuar që ju e kundërshtuat Orce Simovin për ekspertizën e tij, as këtu, as në ndonjërën nga odat ekonomike ku është nënkryetar. Ai është profesor universitar, doktor në teknologjitë e informacionit, dhe gjithashtu Angelka ka diplomuar jashtë Maqedonisë, është e kualifikuar, nuk thatë se nuk i përmbushin kushtet. Mbështetni një herë diçka që është normale dhe ndryshe, theksoi kryeministri Mickoski.