Qytetarët thonë se puna është e mirë, por krimi dhe korrupsioni nuk ka si të merret. Dhe unë i kuptoj ata. Për sa kohë që ata njerëz janë të pranishëm në gjyqësor dhe në zyrë, ne, për fat të keq, nuk mund të bëjmë një hap përpara në luftën kundër krimit, korrupsionit dhe hijeve të së shkuarës që janë pjesë e kënetës politike që ka futur në kurth gjyqësorin dhe Prokuroria, tha sot kryeministri Kristian, ka kërkuar koment për faktin se kryetarja e Këshillit Gjyqësor, Vesna Dameva, planifikon të vazhdojë mandatin e saj edhe për gjashtë muaj. Më besoni, ne i lexojmë raportet e auditimit në çdo seancë të Qeverisë, në çdo seancë e pyes auditorin drejtpërsëdrejti nëse ka bazë për vepra penale dhe a është dorëzuar në Prokurori. Në çdo seancë të qeverisë marr të njëjtën përgjigje – po, është dorëzuar. Pra, deri më tani kemi qindra lëndë të dorëzuara në JO. A keni dëgjuar ndonjëherë përveç rastit kur një prokuror, kur duhet të nënshkruajë një urdhër arresti ose kontrolli, është sëmurë, ka diarre, mbytje, temperaturë të lartë etj.Sipas tij, ata gjithmonë gjejnë një mënyrë për të penguar punën e organeve të rendit.

Jam shumë i zhgënjyer nga kjo që po ndodh sot, por më besoni nuk do të kalojë shumë, do të hyjmë në veprime të fuqishme dhe nëse është e nevojshme do të sillemi ndryshe me ata gjyqtarë dhe prokurorë të korruptuar, tha Mickoski.