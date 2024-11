Presidentja e Maqedonisë, Gordana Siljanovska Davkova, ka komentuar sot nga Podgorica deklaratën e Komisioneres së sapozgjedhur Evropiane për Zgjerim, Marta Kos, e cila i bëri thirrje Maqedonisë të bëjë ndryshime kushtetuese.

Siljanovska Davkova kritikoi deklaratën e Kos, duke theksuar se formulimi “asgjë më pak, asgjë më shumë” i ngjan “merre ose lëre”, që sipas saj paraqet ndërhyrje të sofistikuar në punët e brendshme të vendit.

“Kam një vërejtje për diksionin e Komisioneres së re Evropiane, sepse kur ajo thotë: asgjë më pak dhe asgjë më shumë, kjo mua më duket si ta marrë atë ose të lërë. Kjo nuk është filozofi, është euromandarine e sofistikuar. Kjo më frikëson, sepse tingëllon si ndërhyrje e drejtpërdrejtë në punët e brendshme”, tha Siljanovska Davkova.

Siljanovska Davkova në një konferencë për media me presidentin malazez, Jakov Milatoviq, theksoi se Maqedonia është e gatshme për ndryshime kushtetuese, por me efekt juridik të vonuar, me paralajmërim se vazhdimi i bllokadave mund të krijojë pengesa për mbarëvajtjen e procesit.