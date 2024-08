Me ftesë të drejtorit, zëvendësdrejtorit, në Agjencinë e Kadastrës së Patundshmërive, folëm për të gjitha këto do të thoja reformat që po bëhen, të gjitha këto ulje çmimesh që po bëhen dhe që janë të rëndësishme për qytetarët. , dhe me sa kam dëgjuar nga drejtori, mund të përfundoj dy gjëra. E para është që shërbimet për katër, pesë, gjashtë e edhe më shumë herë bëhen më të lira për qytetarët, keni dëgjuar nga drejtori që deri në një milion euro në vit do të mbeten në portofolin e qytetarëve, është shumë e rëndësishme të theksohet. se shërbimet për katër, pesë, gjashtë herë më shumë do të jenë më të lira për qytetarët – tha kryeministri Hristijan Mickoski.

Gjëja e dytë, e cila është gjithashtu shumë e rëndësishme, është se kadastra dalëngadalë por me siguri po e çliron krimin.

E keni vënë re se mijëra raste kanë mbetur të pazbardhura, drejtori është modest dhe nuk dëshiron të thotë ndoshta detaje me të cilat do të duhet të merren organet ligjzbatuese dhe ato hetimore, por besoni se do të ketë shumë për të hetuar. Vlerësoj se gjithçka që në të kaluarën ka qenë objekt i një marrëdhënieje tjetër me qytetarët dhe për këtë arsye është krijuar turma, pra rastet nuk janë zgjidhur, shumë shpejt do të dalin në dritë dhe do të zbardhen, edhe pse tani mijëra rastet në këta më pak se dy muaj tashmë marrin një lirim, normalisht sipas rregulloreve, ligjeve dhe Kushtetutës në fuqi. Pra, këto dy gjëra janë shumë të rëndësishme, që katër, pesë, gjashtë e edhe më shumë shërbime për qytetarët janë reduktuar dhe ajo që është e rëndësishme është që kadastra dalëngadalë por sigurt të çlirohet nga krimi, pasi në fakt të gjitha institucionet lirohen me ardhjen e Prioriteti kryesor i Qeverisë së re është lufta kundër krimit dhe korrupsionit, i cili është në nivel të kërcënimit të sigurisë – tha ai.

Mickoski theksoi se përderisa kemi nivel apo perceptim të lartë për krimin dhe korrupsionin nuk mund të zhvillohemi si shtet.

Të inkurajojmë drejtorin, menaxhmentin, të gjithë këtu që janë pjesë e ekipit të ri menaxhues të kadastrës që të vazhdojnë me reforma të tilla dhe të punojnë në interes të qytetarëve, sepse qytetarët janë më të rëndësishmit, gjithçka tjetër është një natyrë dytësore – theksoi kryeministri .