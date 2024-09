“Më pak shpenzime – më shumë për ju” është masa që u miratua sot në seancën e Qeverisë. Qeveria mori një vendim për të ndihmuar të gjitha familjet me nxënës për të ulur kostot e blerjes së mjeteve shkollore.

Kjo masë ka për qëllim drejtpërdrejt përmirësimin e standardit jetësor dhe gjendjes ekonomike të mijëra familjeve maqedonase.

Ky vendim kufizon tregtinë më të lartë dmth. marzhi i fitimit për pajisjet shkollore, si fletore, çanta shpine, shkumësa me ngjyra, plastelinë, jastëkë, stilolapsa me majë, markera, shkumësa me ngjyra, akrilik, ngjyra dhe furça me bazë uji, materiale lineare dhe didaktike, mprehëse dhe goma, gërshërë për fëmijë, kuti dhe aksesorët shkollorë, busullat, dixhitronat, busullat, shkumësat, dërrasat e zeza, gotat dhe mbajtëset e enëve dhe produktet tjera të nevojshme për nxënësit, që do të thotë çmime më të ulëta dhe qasje për të gjithë qytetarët tanë, tha sot kryeministri Hristijan Mickoski.

Siç tha Mickoski, në shitje me shumicë marzhi do të jetë i kufizuar në 5%, ndërsa në pakicë deri në 10%.

Ndryshe nga vitet e kaluara kur ishim përballë protestave dhe kur nxënësit nuk kishin tekste, ky vit shkollor filloi pa probleme dhe qeveria po e mbështet sistemin arsimor me masa vendimtare. Vendimet që po marrim janë në kundërshtim të drejtpërdrejtë me politikat e qeverisë së mëparshme, e cila lejoi shpenzime të mëdha për familjet dhe mungesën e teksteve dhe materialeve të nevojshme.

Qëllimi ynë është i qartë: të krijojmë një të ardhme të qëndrueshme dhe të begatë për të gjithë qytetarët. Qeveria do të vazhdojë të punojë me përkushtim për përmirësimin e kushteve të jetesës, duke demonstruar çdo ditë se jemi ndryshe dhe shumë më të përgjegjshëm se paraardhësit tanë, tha Mickoski.

Kryeministri tha se janë analizuar deklaratat doganore të importit të disa prej produkteve dhe atyre që janë me çmim me pakicë dhe është konstatuar se shumë produkte sot janë subjekt i monopolit apo duopoli. Edhe monopoli edhe duopoli bien dakord me njëri-tjetrin, nëse janë duopol dhe monopoli bën çfarë të dojë dhe praktikisht çmimet ndonjëherë janë dyfish më të larta se ato që importohen.

Kemi, p.sh., çmim importi, për markerët që është 60,1 denarë, në shitje me pakicë është 130 denarë. Pastaj, e kemi çmimin e, le të themi, qymyr druri për tërheqjen e 300 pakove, çmimi i importit është 68,6 denarë, ndërsa në pakicë është 200 denarë.

Shkronjat, nëse çmimi i importit është 69,5, shiten nga 120 deri në 150. Sa i përket lapsave, kemi një çmim importi prej 54,1 denarë, shiten për 120 denarë. Fletore A4, çmimi i importit 40,1 den, çmimi me pakicë 85 den.

Pra së paku dy herë, e në disa momente edhe më shumë se deklaratat e importit, prandaj vlerësojmë se me këtë do të thoshim do të zvogëlohej në mënyrë dramatike kostoja përgjysmë, tha Mickoski.

Kryeministri bëri të ditur se do të vazhdojë të ketë kufizime të këtij lloji në marzhet dhe fitimet e individëve që gjenerojnë fitime të larta në këtë mënyrë, duke stimuluar inflacionin dhe duke punuar kundër interesave të qytetarëve.