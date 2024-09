Me 21 vota “pro” dhe 72 “kundër”, pa asnjë abstenim, Kuvendi nuk e pranoi interpelancën për kryetarin e legjislativit, Afrim Gashi. Kundër interpelancës votuan deputetët e shumicës parlamentare nga VMRO-DPMNE, Koalicioni Vlen dhe Lëvizja ZNAM – për Maqedoninë tonë. Mbështetje kanë dhënë iniciatorët Levica dhe LSDM.

Në kuadër të debatit, kryetari i Kuvendit Gashi, lidhur me interpelancën e dorëzuar për punën e tij, tha se demokracia është mundësi për të dëgjuar mendimet e kundërta, por “kjo nuk është interpelancë kundër Afrim Gashit, por kundër përkatësisë fetare. të Kryetarit të Kuvendit”.

Ndonëse interpelanca duket e formuluar ligjërisht, sipas Gashit ajo është thjesht e motivuar politikisht dhe vetë teksti është plot me islamofobinë dhe shqiptarofobinë.

Kjo nuk është interpelancë ndaj Afrim Gashit, por ndaj përkatësisë fetare të kryetarit të Kuvendit. Kjo nuk është interpelancë kundër tejkalimit të kompetencave të Kryetarit të Kuvendit në aspektin e sigurisë, por kundër marrëdhënieve të mira fqinjësore dhe angazhimeve për tërheqjen e njohjeve të Kosovës, kjo nuk është interpelancë për shkeljen e pretenduar të Ligjit për Gjuhët, por për shkak të fobisë ndaj gjuhës shqipe dhe përkatësisë etnike të Presidentit. Kjo nuk është interpelancë ndaj flamurit të BE-së dhe NATO-s, por interpelancë ndaj qëllimit tonë strategjik, tha Gashi.

Për të, siç tregoi, është më e rëndësishme të mbetet me fytyrë të pastër dhe shpirt të pastër.

Nuk do të përsëris dhe nuk do të debatoj. Unë do të tërhiqem dhe nuk do ta drejtoj seancën. Do të dëshiroja që të vendosni pa asnjë presion, ashtu siç mendoni se është më e mira për vendin, tha Gashi.

Deputeti dhe lideri i “Levicës” Dimitar Apasiev, duke shpjeguar arsyet e interpelancës së dorëzuar, tha se ajo është bazuar në shtatë pika, por edhe pse në ndërkohë ka bërë edhe tre-katër skandale të tjera, për “dasmën në Kosovë” dhe këndimin “. shota më 2 gusht”, siç ka theksuar ai, do ta lërë të flasë kryeministrin Hristijan Mickoski.

Interpelanca, siç sqaroi Apasiev, bazohet në shkeljen e parimit të laicitetit – me ritin fetar të bashkësisë islame në Kuvend, të rregullave diplomatike për sigurimin e VIP-ave – me incidentin në aeroportin e Shkupit me presidentin e Kosovës. përdorimi i gjuhës maqedonase – gjatë dhënies së deklaratës solemne, rregullat për përdorimin e flamurit shtetëror, stemës dhe himnit, parimi i papajtueshmërisë së funksioneve – me moskonfirmimin e përfundimit të mandatit të deputetit Talat Xhaferi. , dispozitat ligjore dhe etike për antinepotizëm – prania e bashkëshortes së Gashit në delegacionin shtetëror në Uashington dhe për shkeljen e rregullores për punë normale të deputetëve.

Ndryshe nga paraardhësi juaj, Talat Xhaferi, i cili ishte mjeshtër i skandaleve, ju e keni tejkaluar atë dhe praktikisht në 100 ditë keni bërë një breshëri skandalesh dhe ndoshta jeni bërë mjeshtër i madh, tha Apasiev.

Deputeti Bojan Stojanoski, duke e paraqitur qëndrimin e VMRO-DPMNE-së, tha se interpelanca nuk ka pikë kontakti me realitetin dhe shkeljen e procedurave parlamentare, por, thotë ai, është “produkt i koalicionit të dëshpëruar të koalicionit të ri që përbëhet nga SDS, e majta. dhe BDI”.

VMRO-DPMNE nuk do ta mbështesë këtë iniciativë për të paktën tre arsye. E para është për shkak se nuk ka shkelje në kompetencat e kryetarit të Kuvendit që udhëheq institucionin e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. Së dyti, kur sheh ato shtatë arsye, të gjithë autorët e akteve që shkojnë në drejtim të mosbindjes ndaj ligjeve në Ministrinë e Brendshme, për herë të parë janë gjetur dhe sanksionuar dhe për ta ka një procedurë. Së treti, sepse është joserioze dhe marrëzi, sepse në pikën shtatë dhe nën pikat c, d, d është shkruar imagjinoni bazë për interpelancë për parkim, tha Stojanoski.

Ai ndër të tjera tha se nuk do të jetë si më parë, sepse siç ka theksuar, “VMRO-DPMNE nuk është e obliguar ndaj askujt” dhe se si Koalicion janë të obliguara vetëm ndaj qytetarëve që i kanë votuar.

Nuk ka rëndësi nëse dikush quhet Afrim Gashi, nëse është kryetar i Kuvendit, nëse quhet Bojan Stojanoski dhe është deputet, nëse quhet Nikolla Micevski, Dafina Stojanoska, Dragan Kovacki, Izet Mejiti. , Borislav Krmov, Dimitar Apasiev, Dimitar Kovaçevski, Oliver Spasovski, Hristijan Mickoski nëse ka gabuar do të përgjigjet. Nëse ka gabuar do të jetë përgjegjës, sepse çdo individ mund të gabon, por sistemi nuk duhet të gabojë. Sistemi nuk do të dështojë. Në këtë vend tashmë ekziston një sistem dhe do të funksionojë dhe në këtë vend do të ketë drejtësi për të gjithë, tha Stojanoski.

Deputeti i LSDM-së Mile Talevski, i cili foli i pari në seancën e Kuvendit, tha se deputetët e LSDM-së dhe koalicionit do të votojnë për interpelancën e kryetarit të Kuvendit, Afrim Gashi. Ai u bëri thirrje kolegëve të tij nga VMRO-DPMNE që të bëjnë të njëjtën gjë dhe të dëshmojnë se i qëndrojnë fjalës që kanë dhënë disa herë para zgjedhjeve, se asnjë politikan nuk do të kursehet nga përgjegjësia nëse punon kundër ligjit.

Po të dëshironin të ruanin fytyrën, kjo interpelancë do të kishte ardhur nga deputetët e VMRO-DPMNE-së. Ku është sot kryeministri Mickoski të thotë sërish se askush nuk është mbi popullin dhe se ligji vlen për të gjithë? A nuk i siguruat qytetarët se asnjë politikan nuk do të kursehet nga përgjegjësia dhe se kushdo që punon kundër ligjit do të mbajë përgjegjësi: Në vetëm dy muaj ka pasur një sërë skandalesh në qeverinë e udhëhequr nga Mickoski dhe VMRO-DPMNE. dhe nuk ka përgjegjësi për askënd. Zyrtarët e VMRO-DPMNE-së u ulën në kolltuqe të rehatshme dhe menjëherë ndryshuan rekordin, u bënë të paprekshëm. Ata nuk shohin përgjegjësi në asgjë dhe askënd nga qeveria, theksoi Talevski.

Lëvizja ZNAM ka deklaruar se nuk do ta mbështesë interpelancën për punën e kryetarit të Kuvendit, Afrim Gashi, të dorëzuar nga e majta. Nga foltorja e Kuvendit foli deputeti i ZNAM-së, Pavle Arsovski, i cili theksoi se gabimet në punë janë të mundshme dhe si parti i kanë apostrofuar, por interpelancën e shohin si tentativë të anketuesit, të Majtës, të mbështetur në koalicion joformal. nga partia LSDM, për të mbledhur pikë politike ditore.

Ne nga ZNAM jemi parti që e dimë momentin në të cilin ndodhet Maqedonia, moment në të cilin pas dekadave të shpërbërjes së shtetit dhe institucioneve të lëkundura na duhet stabilitet. Stabiliteti, i cili është parakusht për funksionimin e çdo shoqërie. Le të fokusohemi në forcimin ekonomik dhe ndërtimin e një rendi shoqëror të qëndrueshëm, dhe jo në fillim të merremi me teatro dhe dërgimin e shigjetave politike. Së bashku, qeveria dhe opozita duhet të fokusohen në problemet thelbësore që prekin çdo qytetar dhe të fillojnë sërish ndërtimin e një shteti ekonomikisht të qëndrueshëm dhe të begatë, i cili nuk do t’i ndjekë njerëzit e tij jashtë kufijve, por do të jetë një atdhe i qytetarëve të lumtur dhe të kënaqur. . Prandaj, të nderuar deputetë, Lëvizja ZNAM e përkrah Kryetarin e Kuvendit për kryerjen e mëtutjeshme të detyrave të tij dhe do të votojë kundër interpelancës. Shumica e madhe në këtë përbërje të Kuvendit, në të cilën ka pjesëmarrje aktive Lëvizja ZNAM, mbetet e bashkuar. Përpjekja për të destabilizuar të njëjtin është padyshim e pasuksesshme, përfundoi Arsovski.

Grupi parlamentar i koalicionit BDI deklaroi se nuk do ta mbështesin interpelancën për kryeparlamentarin Gashi, pasi siç tha në seancën e sotme deputeti i BDI-së Talat Xhaferi, “motivimi i peticionuesve nga e majta është përkatësia e tij etnike”.

Kërkimi pas interpelancës për punën e kryetarit të Kuvendit ka nisur në mëngjes, ku kanë marrë pjesë 21 deputetë.

Pas votimit të interpelancës, vazhdoi puna për pikat e tjera të rendit të ditës të seancës së 13-të.