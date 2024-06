Në mes të Karbincit, Shtipit dhe Radovishit do të ndërtohet park me erë me 55 turbina me erë që do të prodhojë një teravat orë energji elektrike.

Ndërtimi pritet të nisë në gjysmën e dytë të vitit 2025 dhe me këtë investim të huaj të “Allkazar Energy”, me vlerë mbi 500 milionë dollarë, pritet të hapen 630 vende të reja pune.

Parku me erë, siç u tha në promovimin e investimit, do të prodhojë energji elektrike që do të plotësojë nevojat e rreth 100 mijë familjeve.

Sipas kryeministrit Hristijan Mickoski, ky është investimi më i madh në fushën e burimeve të rinovueshme në rajon.

Ky lloj fillimi i mandatit me këtë lloj investimi tregon se si Qeveri jemi të fokusuar në projekte që janë në interes të qytetarëve. Me përfundimin e këtij projekti, edhe 100 mijë familje maqedonase do të mund të furnizohen me energji elektrike nga këto mullinj me erë. Ky projekt është domethënës nga shumë aspekte – do të forcojë ndjeshëm pavarësinë energjetike, që është synimi ynë, do të rrisë vëllimin e investimeve dhe do të hapë rrugën për investime të reja. Ky lloj investimi tregon se besimi në këtë Qeveri është i madh që në fillim dhe se si opozitë kemi punuar dhe tani si Qeveri do të vazhdojmë të punojmë me ritëm të shtuar, tha Mickoski.

Mickoski shtoi se qëllimi i Qeverisë është që vendi të bëhet i pavarur energjetik në sferën e energjisë elektrike dhe kjo sipas tij mund të realizohet me një plan të detajuar.

Ne kemi planin, kemi njerëzit, mbetet vetëm të kryejmë detyrat që i kemi vënë vetes. Thonë se çdo njeri ëndërron gjëra të mëdha dhe se pak prej tyre i krijojnë ëndrrat e tyre në projekte reale, unë jam nga ata njerëz që dua të shoh vepra konkrete, dhe të mos mbështetet vetëm në një fjalë të caktuar. Kështu punoj unë dhe kështu do të funksionojë kjo qeveri, tha Mickoski.

Ministrja e Energjetikës Sanja Bozinovska shpalli program për grante dhe kredi të favorshme për 150 mijë amvisëri në një mandat për pronarët e shtëpive dhe banesave private.

Mbështetja do t’i referohet vendosjes së fasadave, dritareve dhe dyerve të reja me efikasitet energjetik, si dhe subvencione për qytetarët deri në 50 për qind të çmimit për blerjen dhe instalimin e pajisjeve energjetike. Familjet do të kenë mundësinë të shesin tepricën e energjisë elektrike të prodhuar në kushte më të mira duke ndryshuar rregulloren ekzistuese. Parashikojmë ndryshime edhe në mënyrën e llogaritjes për pagesën e tepricës së prodhuar të energjisë së shitur, theksoi Bozhinovska.

Allkaraz Energy është një fond udhëheqës i pavarur i qëndrueshëm me bazë në Luksemburg dhe një ekip këshilltarësh me qendër në Dubai, i fokusuar në projekte të energjisë së rinovueshme në shkallë të gjerë në tregjet në zhvillim.