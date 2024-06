Maqedoni

Mickoski: Parku i erës Allkaraz Energy është investimi më i madh në sektorin e energjisë së rinovueshme në rajon

Në mes të Karbincit, Shtipit dhe Radovishit do të ndërtohet park me erë me 55 turbina me erë që do të prodhojë një teravat orë energji elektrike. Ndërtimi pritet të nisë në gjysmën e dytë të vitit 2025 dhe me këtë investim të huaj të “Allkazar Energy”, me vlerë mbi 500 milionë...