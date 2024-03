Fushata e zezë është tipar karakteristik i kësaj qeverie. Nuk presim që fushata e tyre e zezë e mbushur me montazhe, fyerje, shumë trillime e shpifje të ndalet, thotë kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, gjatë një vizite në Komunën e Gjevgjelisë, i pyetur nga gazetarët nëse , në prag të nisjes së fushatës zgjedhore, ai pret një fushatë të ndershme nga qeveria.

Ai theksoi se sa i përket VMRO-DPMNE-së, ai nuk do të udhëheqë fushatë të zezë sepse qytetarët e Maqedonisë e dinë se Maqedonia që nga pavarësia nuk ka pasur qeveri më të keqe se ajo e LSDM-së dhe BDI-së dhe prandaj do të udhëheqë një fushatë pozitive. me prezantimin e projekteve dhe zgjidhjeve të problemeve të qytetarëve.

“Qëllimi ynë në këtë fushatë është që të bëjmë një fushatë pozitive, gjegjësisht të flasim për projekte dhe të flasim për zgjidhje të problemeve të qytetarëve, e të mos e rëndojmë veten se kush ka qenë i keq, sepse të gjithë qytetarët e dinë që LSDM-ja. dhe qeveria e BDI-së ishte e keqe. Domethënë, më saktë nuk ka pasur qeveri më të keqe që nga pavarësia e Maqedonisë”, tha Mickoski.