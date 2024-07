Ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, theksoi se në të ardhmen nuk do të ketë të paprekshëm, pa marrë parasysh prejardhjen e tyre politike apo shoqërore, dhe paralajmëroi luftë të pakompromis kundër krimit.

Duke iu referuar gjendjes në burgjet e Maqedonisë, për të cilat drejtori i Drejtorisë për përmbarim të sanksioneve, Aleksandar Pandov, së fundi ka shpjeguar se të burgosurit hyjnë e dalin kur të duan dhe se shtatë vite nuk ka kontroll, Toshkovski tha se një situatë e tillë duhet. të shqyrtohet dhe të ndiqet penalisht.

“Publiku maqedonas e di se të burgosurit gjoja gjatë kohës që ishin në burg kanë qenë pjesë e ngjarjeve të caktuara penale juridike jashtë burgut dhe kjo do të duhet të procedohet në përputhje me rrethanat. Kjo që po ndodh nëpër burgje është një turp për Maqedoninë, fakti është se ajo që u konstatua ditëve të kaluara është ashtu siç është dhe më besoni se do të reagojmë në mënyrë të duhur dhe me shpejtësi për ndriçimin e kësaj ngjarje penale juridike.

Kjo nuk është një procedurë administrative. Një i burgosur që supozohet se është në burg nuk mund të shkaktojë një aksident trafiku ose të marrë pjesë në një vjedhje tjetër. Nuk lejohet. Ministria e Brendshme është e detyruar të hetojë të gjitha këto procedura. Në sferën e zbulimit të krimeve të këtyre përmasave, absolutisht ne kemi kompetenca dhe do të veprojmë”, theksoi Toshkovski.

Lidhur me akuzat e LSDM-së, Toshkovski tha se parti të caktuara politike po përpiqen të mbrojnë krimin dhe korrupsionin e bërë në të kaluarën, veçanërisht nga figura të caktuara politike.

“Ministria e Punëve të Brendshme në të ardhmen nuk do t’i ndjekë shtrigat si më parë, këtu do të jetë në shënjestër, në bazë të dëshmive konkrete, sidomos për veprime që janë në dëm të buxhetit të shtetit dhe në dëm të qytetarëve të Maqedonisë. Të gjithë ata që kanë gabuar duhet të përgjigjen para organeve të rendit”, theksoi Toshkovski.