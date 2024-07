Kryeministri Hristijan Mickoski në muajin e parë të qeverisjes së re i njoftoi projektet dhe investimet e deritanishme.

Një investim prej 500 milionë dollarësh hyn në Maqedoni. Ndërtimi i parkut më të madh në vend dhe rajon me 55 turbina me erë – 630 vende pune investim i ri prej 20 milionë eurosh dhe 110 vende të reja pune dhe 100 vende të reja pune në zonën TIRZ. Vendosja e bashkëpunimit të veçantë ekonomik me Hungarinë. Rritja lineare e pensioneve prej 5000 denarë; 250 milionë euro për komunat në Maqedoni.