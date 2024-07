Sot në kuadër të Komisionit parlamentar për financim dhe buxhet duhet të vazhdojë debati për ribalancimin e buxhetit pasi dje në ditën e parë të debatit u drejtua ministrja e Financave Gordana Dimitrieska-Koçoska.

Në prezantimin e saj, ministrja e Financave tregoi se ribalancimi është bërë sipas situatës së konstatuar në buxhet dhe se janë parashikuar mjete për gjithçka që duhet paguar në përputhje me ligjin.

Me ribalancim sigurojmë mjete për të gjitha ato dhe gjithçka që ishte paraparë me ligj, por nuk kishte mjete të planifikuara, d.m.th. mjete për punonjës, pensionistë, studentë, kompani, si dhe për pagesën e detyrimeve në bazë të kamatës, kredisë etj. . Jemi përpjekur dhe kemi kursyer maksimalisht nga gjithçka që nuk ka pasur dinamikë realizimi dhe fondet që kanë mbetur të papërdorura. Nga të gjitha ato që paraqesin shpenzime jo esenciale, kemi arritur të gjejmë kursime prej 20 miliardë denarë dhe t’i shfrytëzojmë aty ku kanë nevojë, tha Dimitrieska Koçoska.

Për deputetët e mazhorancës parlamentare, ribalancimi është për shpëtimin e shtetit sepse fondet në Buxhet janë planifikuar vetëm për gjashtë muajt e parë të vitit dhe ka para për detyrime që duhet të paguajë shteti, ndërsa Vlerësimi i opozitës është se ribalancimi është bërë për të kënaqur negociatat e koalicionit dhe nuk bëhet fjalë për ndonjë kursim sepse të paktën 12 zyrtarë të rinj nga katër ministritë e reja duhet të paguhen nga Buxheti.

Për ribalancimin e buxhetit kanë komente Këshilli Gjyqësor Buxhetor dhe Prokuroria Publike e Shtetit, përfaqësuesit e së cilës dje thanë se nuk guxon të ketë shkurtime të mjeteve për gjyqësorin dhe prokurorinë, sepse, siç theksuan, kjo do të ndikonte. autonominë e tyre dhe cilësinë dhe efikasitetin e drejtësisë.

Ribalancimi i buxhetit nuk përfshin para për rritjen e pagave në shëndetësi dhe arsim, gjë që u konfirmua nga ministrat e shëndetësisë dhe arsimit dhe shkencës.

Edhe para zgjedhjeve, Sindikata e Sindikatave i ka kërkuar qeverisë së re rritjen e pagës minimale në 450 euro. Dje në një deklaratë për opinionin ata theksuan se nuk e shohin arsyetimin që punëdhënësit të marrin gjysmë miliardë euro mbështetje nga shteti dhe se paga minimale nuk mund të rritet.

Nuk e shohim justifikimin që punëdhënësit të marrin gjysmë miliardë euro dhuratë nga shteti (para nga kredia dhe para që punëdhënësit nuk i paguajnë në buxhet, të cilat më pas u kthehen punëtorëve dhe qytetarëve) dhe për Qeverinë. dhe punëdhënësit të kenë arsyetim për të mos e rritur menjëherë pagën minimale në 450 euro, si dhe për të mos i rritur pagat në sektorin privat dhe publik, thonë SSM.

Debati i përgjithshëm për Ribalancimin e buxhetit zgjat maksimumi tre ditë, ndërsa debati amendamentar, për të cilin janë dorëzuar 58 amendamente, gjashtë ditë.

Të hyrat e përgjithshme në rebalancin e buxhetit janë planifikuar në vlerë prej 318,2 miliardë denarë, ndërsa shpenzimet në nivelin prej 362,8 miliardë denarë. Rritja e PBB-së është parashikuar në 2.1 për qind, inflacioni në nivelin 3.5 për qind dhe deficiti buxhetor 4.9 për qind.

Gjatë miratimit të ribalancit të buxhetit nga Qeveria, me propozim të Ministrisë së Financave janë miratuar disa konkluzione. Ndër to, që shfrytëzuesit buxhetorë me rastin e lidhjes së marrëveshjeve kolektive të kenë parasysh mjetet buxhetore të miratuara dhe të mos ndërmarrin detyrime për të cilat nuk kanë siguruar mjete në buxhet për vitin aktual, si dhe ndërmarrjet publike dhe shoqëritë aksionare shtetërore do të kenë të kërkojë mendim nga Ministria e Financave. Për këtë ka reaguar nga Sindikata e UPOZ-it, nga ku kanë pyetur nëse është në horizont pezullimi i kontratave kolektive.