Kryeministri Hristijan Mickoski tha se pret që në javën e parë të shtatorit të vendoset gurthemeli i një investimi të ri në vend.

Pres që në javën e parë të shtatorit të kemi gurthemelin e një investimi të ri, i cili do të tregojë edhe një herë përkushtimin tonë për atë që ne si Qeveri po bëjmë. Dua të falënderoj qeverinë e kaluar që ka punuar në këtë investim, por ishte e nevojshme që të ndryshohet qeveria që ky investim të bëhet realitet, tha dje Mickoski.

Shumë shpejt, siç tha ai, do të vihet gurthemeli i kompanisë “Ipsotek”.

– Kompaninë “Ipsotek” e kemi shpallur kur u bëmë qeveri. Në pak javë e kemi vënë në funksion këtë investim dhe e fundit që di është se është marrë një opinion nga Komisioni i Mbrojtjes së Konkurrencës dhe shumë shpejt, pas disa javësh do të kemi gurthemelin e kësaj. institucioni. Janë edhe dy investime të përhershme të kompanisë që pres të konfirmohen deri në fund të vitit. Fjala është për kompani të mëdha që tashmë janë të pranishme në vendin tonë, investime të mëdha që do të ndikojnë dukshëm në BPV, tha Mickoski.

Ai përmendi se është duke u negociuar një investim i ri prej 150 milionë eurosh, për të cilin, tha ai, jemi në konkurrencë më të ngushtë me një shtet evropian, anëtar i BE-së dhe ish-anëtar i bllokut lindor.

Ai informoi se shumë shpejt do të miratohet zgjidhja ligjore për tatimin mbi fitimin për kompanitë shumëkombëshe që do të konsolidojnë një fitim mbi 50 milionë euro.

“Ka ende shumë gjëra që duhet t’i përcaktojmë, por në muajin-dy muajt e ardhshëm mendoj se ky ligj do të jetë në seancën e qeverisë dhe më pas në procedurë parlamentare, gjë që do të na bëjë një vend me taksa më të ulëtat në Evropë, mendoj se në botë, tha Mickoski.