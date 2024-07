Ne jemi një popull i vogël dhe paqësor i gatshëm të ndërtojmë marrëdhënie të mira fqinjësore me të gjithë”, por që “ne e shohim bashkëpunimin si një rrugë me dy drejtime, jo një rrugë njëkahëshe”, u tha kryeministri maqedonas Hristijan Mickoski presidentit bullgar Rumen Radev dhe grekëve. Kryeministri Kyriakos Mitsotakis, dhe rekomandoi që të mësohemi me politikën e re këtu, e cila mbron interesat e qytetarëve maqedonas.

Deklarata është një reagim ndaj fjalëve të Radevit për mediat pas takimit me Mitsotakis në Athinë se “udhëheqja e Republikës së Maqedonisë nuk është e gatshme” dhe “autoritetet në Shkup nuk kanë njohuri për ligjin kushtetues”.

“Iku koha kur në vendin tonë, në qeverinë maqedonase, do të ketë politikanë me shpinë të lakuar, politikanë që poshtërojnë veten, politikanë që janë të gatshëm të nënshkruajnë çdo gjë, por jo për të mbrojtur interesat e qytetarëve maqedonas, dhe Në anën tjetër, derisa e bëjnë këtë, valëvitin flamurin maqedonas dhe njëkohësisht grabisin shtetin dhe qytetarët.

Ata duhet të mësohen me politikanët që janë këtu për të mbrojtur interesat e qytetarëve, për të punuar për të mirën e atdheut, për të ardhmen dhe ne jemi të gatshëm të ndërtojmë marrëdhënie të mira fqinjësore me të gjithë.

Mesazhi im për të dy, megjithatë, ata janë më me përvojë se unë, kanë qenë në postet e tyre për një kohë të gjatë, njëri është president i vendit, tjetri është kryeministër, ne jemi një komb paqësor, i vogël, një nga më të vegjlit në Ballkan, ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me këdo dhe e shohim bashkëpunimin si një rrugë të dyanshme.

Nuk mund të jetë njëkahëshe dhe me 8 maj përfundoi koha kur bashkëpunimi me politikanët maqedonas shihej si rrugë njëkahëshe, tha Mickoski në përgjigje të pyetjeve të gazetarëve.

Mickoski, siç raporton MIA, i ka bërë thirrje Radevit dhe Micotakisit që të bashkëpunojnë për zhvillimin ekonomik të shteteve dhe afrimin e popujve, ndërsa për komentin për keqkuptimin e politikës, ai konsideron se politikë e fqinjësisë së mirë nuk ndërtohet “me nënçmim dhe fyerje”.

“Jam mësuar me poshtërimin dhe ofendimin, e gjithë jeta ime ka qenë kështu, por disi fitoj gjithmonë në fund. Do të shohim se si do të jetë në këtë rast.

Dua që ne si shtete ballkanike të ndjekim shembujt e llojeve të tjera shtetesh, si ato baltike, skandinave, dhe të gjithë së bashku me ura të ndërtuara, komplekse, të përbashkëta, të performojmë në tregjet e treta, përballë zyrtarëve evropianë. Bashkimi, kudo në botë.

Të ndërtojmë një politikë të fqinjësisë së mirë. Me përbuzje dhe fyerje nuk është kështu.

Nëse ata vendosën ta bëjnë këtë, unë mendoja se ne e lamë një sjellje të tillë në mesjetë, mendova se tani, në shekullin e 21-të, duhet të flasim se si të zhvillojmë bashkërisht ekonominë tonë të përbashkët, arsimin, turizmin, për të rrjetuar njerëzit, po afrohemi.