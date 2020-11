“Zoran Zaevi më shumë dëshiron të takohet me kryeministrin e fqinjit tonë lindor, se sa takim liderësh për të arritur konsensus kombëtar për interesat shtetërore, e më pas të veprojmë me argumente në bisedat për çështjet kyçe me Bullgarinë”.

Këtë e ka shkruar në rrjetet sociale kryetari i OBRM-PDUKM-së Hristijan Mickoski, i cili kërkon që të mbahet takim liderësh pas bllokadës nga Bullgaria.

“Mund ta kuptoj pse Zoran Zaevi ikë nga takimi i liderëve. Ai është politikan me koncesione, ndërsa unë nuk kam koncesione. Zoran Zaevi ka premtime për rrethet e larta politike në Bullgari. Ai është person që do të tregtonte me gjithçka, ndërsa unë me asnjë çmim nuk do të veproja për asimilimin e pupullit maqedonas”, shkruan Mickoski në Facebook.

Sipas tij, kryeministri Zoran Zaev nuk dëshiron takim liderësh për shkak të qëndrimit të tij të “qartë dhe të prerë” që e ka dhënë para Qeverisë për mosndryshim të Kushtetutës.

“Zaevin nuk e dëgjuam këtë ta bëjë. Dhe përfundimisht, projekti LSDM dhe Zoran Zaev ka përfunduar”, shkruan Mickoski.