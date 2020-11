Kabineti i Presidentit të vendit informojnë se nesër në orën 12:00 do të mblidhet Këshilli për Siguri në vilën “Vodno”.

Në seancë, përveç anëtarëve të rregullt të Këshillit për Siguri, do të marrë pjesë edhe ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe.

Kjo është seanca e dhjetë me radhë në të cilën do të diskutohet për gjendjen aktuale me coronavirusin dhe për masat që janë ndërmarrë nga institucione kompetente.

Pas përfundimit të seancës, i pari i shtetit do të mbajë konferencë për shtyp.