Kërkesat për ekstradimin nga Kosova të Alil Demirit dhe Afrim Ismailoviqit, të dënuar me burgim të përjetshëm për rastin “Monstrum”, si dhe çështja e ekstradimit të ish-pjesëtarit të UÇK-së, Blerim Ramadani, i cili ndodhet në arrest shtëpiak në Shkup, kanë qenë temë e bisedës në takimin e sotëm të kryeministrit maqedonas dhe atij të Kosovës, Hristijan Mickoski dhe Albin Kurti. Këto çështje, siç theksuan dy kryeministrat në konferencën e sotme të përbashkët për media në Shkup, do të vazhdojnë në nivel të ministrave të drejtësisë.

Ne kemi diskutuar këto dy çështje dhe ministrat tanë të Drejtësisë do të jenë në kontakt të vazhdueshëm dhe të drejtpërdrejtë. Gjithçka do të jetë në funksion dhe drejtim të vlerës së përgjithshme e cila bazohet në kushtetutën dhe ligjet, veprimet dhe procedurat institucionale në të dyja vendet, por edhe në kuadër të marrëdhënieve të mira fqinjësore dhe evropiane që duam t’i ushqejmë, tha Kurti. duke iu përgjigjur pyetjes së një gazetari në konferencën e sotme të përbashkët për media me kryeministrin Hristijan Mickoski.

Rasti i dy refugjatëve, Alil Demiri dhe Afrim Ismailovic, të cilët janë dënuar me burgim të përjetshëm për rastin “Monstra”, ka theksuar Kurti, është hapur si rast edhe në Prokurorinë Speciale Publike të Kosovës.

Rasti i dy refugjatëve tani është i hapur si lëndë në Prokurorinë Publike Speciale të vendit tonë, por edhe për personin i cili tashmë është në arrest shtëpiak në Republikën e Maqedonisë me kërkesë për ekstradim dhe ky rast është shqyrtuar. dhe shpresojmë që sa më shpejt të mbyllen këto dy raste, që të zbatohen ligjet, por edhe të respektohen dhe të ushqehen marrëdhëniet tona të mira fqinjësore, tha Kurti.

Lidhur me atë nëse në takim është diskutuar edhe për ndalimin e Ramadanit nga autoritetet maqedonase, kryeministri kosovar tha se për këtë është diskutuar edhe në takimin e sotëm, duke theksuar se “nuk ka asnjë pyetje apo temë të rëndësishme që nuk është diskutuar”.

Ky ishte një takim i hapur, serioz dhe i ndershëm sepse marrëdhëniet e qëndrueshme ndërtohen vetëm në këtë mënyrë. Dy ministrat tanë të drejtësisë do të vazhdojnë diskutimin, tha Kurti.

Kryeministri Hristijan Mickoski tha se kryeministri i Kosovës Kurti tashmë ka dhënë një përgjigje për këtë pyetje dhe se do të ishte e kotë të përsëritej, por se në interes të transparencës do ta përsërisë.

Ministrat e Drejtësisë do të vazhdojnë të bashkëpunojnë jo vetëm për këtë rast, por edhe për çështjen “Monstra” dhe presim, siç e thashë në fillim, që marrëdhëniet e mira fqinjësore dhe dypalëshe të shkojnë vetëm në një drejtim pozitiv. dhe jo regres. Përkundrazi, ky takim është mesazh se duam t’i rrisim dhe përmirësojmë marrëdhëniet ndërmjet dy qeverive, theksoi Mickoski.

Ministri i Drejtësisë, Igor Filkov, më 31 korrik të këtij viti ka thënë se ka nënshkruar kërkesën për ekstradim të Alil Demirit dhe Afrim Ismailoviqit, të cilët janë dënuar me burgim të përjetshëm për veprën penale “terrorizëm”. Siç ka sqaruar ai, këto dy kërkesa janë dorëzuar në Ministrinë e Kosovës dhe pritet një përgjigje.

Ish-ushtari i UÇK-së, Blerim Ramadani, u ndalua më 17 korrik 2024 në vendkalimin ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë dhe u transferua menjëherë në burgun e Shutkës në Shkup, pas së cilës me kërkesë të Prokurorisë për Krim të Organizuar. fillimisht i është caktuar masa e paraburgimit ekstradues për 30 ditë. Javën e kaluar, Gjykata Penale vendosi që Ramadani të transferohet nga paraburgimi ekstradues në arrest shtëpiak në Shkup.