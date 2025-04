Mbreti i Anglisë Charles III dhe gruaja e tij janë nisur drejt Romës për vizitën e tyre shtetërore në Itali, pavarësisht shqetësimeve të fundit për shëndetin e mbretit. Udhëtimi vjen vetëm një javë e gjysmë pasi Pallati Buckingham konfirmoi se monarku ishte dërguar në spital pas efekteve anësore që lidhen me trajtimin e tij të vazhdueshëm të kancerit.

Vizita katër-ditore, në emër të qeverisë, është një hap i rëndësishëm në përpjekjet e vazhdueshme për të forcuar marrëdhëniet me vendet e BE-së pas Brexit-it, por edhe i rëndësishëm në kontekstin e presidencës së Donald Trump dhe konfuzionit që ka shkaktuar.

Pallati tha se vizita në Itali do të “theksonte thellësinë dhe gjerësinë e marrëdhënieve dypalëshe: marrëdhëniet tona të mbrojtjes përfshirë në kontekstin aktual ndërkombëtar; vlerat tona të përbashkëta, historinë dhe kulturën; punën tonë së bashku në tranzicionin e energjisë së pastër; dhe lidhjet midis popujve dhe komuniteteve tona”.

Gjatë vizitës Mbreti do të mbajë një fjalim në të dy Dhomat e Parlamentit, gjë që bëhet për herë të parë nga një monark britanik. Të mërkurën, Mbreti dhe partnerja e tij do të shënojnë gjithashtu 20 vjetorin e martesës së tyre, me të ftuar nderi në banketin tradicional shtetëror.

Ata do të vizitonin gjithashtu qytetin e Vatikanit dhe do të takoheshin me Papa Françeskun, por kjo u shty javët e fundit për shkak të shëndetit të keq të Papës.