Njerëzit nga administrata komunale, kryetari i komunës së Shtipit po mundohen më shumë se sa mundin, duke pasur parasysh llojin e Qeverisë që kemi. Qeveria e LSDM-së dhe BDI-së në vend që të punojnë, të dorëzojnë dhe stimulojnë komunat duke përmirësuar kushtet e jetesës së qytetarëve, bëjnë të kundërtën dhe krijojnë pengesa aty ku ka kryetarë komunash nga VMRO-DPMNE dhe Koalicioni, tha kreu i VMRO-DPMNE-së, Hristijan. Mickoski gjatë vizitës në Shtip, e cila është pjesë e fushatës “Është e rëndësishme! Ndryshimet varen nga ju”. Mickoski theksoi se Qeveria nuk jep leje për punësim në ato institucione ku ka pensione, i heq letrat kredenciale në shumë komuna ku ka kryetarë nga VMRO-DPMNE dhe Koalicioni.

“Kjo qeveri nuk investon duke menduar se do t’i bëjë kryetarët e komunave të lëmuara, se nuk do t’i mbajë premtimet gjatë fushatës së vitit 2021 dhe kështu në zgjedhjet e ardhshme do t’u besojnë atyre në vend të VMRO-DPMNE-së dhe Koalicionit. Këtu bëjnë një gabim të madh, sidomos nga LSDM i nënvleftësuan qytetarët, menduan se e kanë të shkurtër kujtesën. Kështu po bëjnë edhe kësaj radhe”, tha Mickoski.

Kryetari i VMRO-DPMNE-së shtoi se ajo që do të ndodhë me ta në zgjedhje do të jetë leksioni i tyre më i madh.

“Ajo që do të ndodhë me ta në ditën e zgjedhjeve do të jetë leksioni më i madh për partinë politike dhe ata që e menaxhojnë atë dhe do të jetë një fitore e madhe për VMRO-DPMNE-në dhe Koalicionin”, theksoi Mickoski.

Dhe që ajo fitore të mjaftojë për të gjitha reformat, shtoi Mickoski, “duhet që të gjithë të qëndrojmë prapa VMRO-DPMNE-së si kurrë më parë dhe të bashkohemi”.