Ndihma është e mirëseardhur, por gjithashtu krijoi një lloj kaosi tek qytetarët. Disa prej tyre nuk i përditësuan llogaritë e tyre, kështu që paratë e tyre nuk mund të shkonin tek ata, disa prej tyre i kishin bllokuar llogarit, kështu që lindi një problem shtesë. Kjo krijoi një trazim para bankave.

Ajo që është e rëndësishme dhe ajo që bankat theksojnë është që qytetarët që janë marrës të ndihmës financiare prej 6.000 denarëve duhet të fusin të dhënat e tyre të reja në bankat përmes të cilave lëshohet ndihma. Nëse ata nuk e kanë bërë këtë më parë dhe nuk e përdorin rregullisht llogarinë, ata duhet ta bëjnë këtë deri nesër, pra deri më 25 dhjetor. Ata që janë bllokuar sigurisht do të marrin paratë, por ata duhet të japin të dhëna të përditësuara në mënyrë që të hapin llogari të dedikuara. Nga Qeveria janë të vendosur, dhe kështu është shkruar në Ligj që qytetarët me llogari të bllokuar sigurisht do të marrin ndihmën.

Nga Qeveria qetësojnë dhe thonë se pa marrë parasysh situatën, kushdo që plotëson kushtet do të marrë paratë. Ato mund të konsumohen pa kufizime këto ditë dhe gjithashtu pa pasur nevojë që të blihen produkte vendore.