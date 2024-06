Të gjitha shkollat ​​e mesme në vend janë gati për provimin e maturës shtetërore, i cili fillon nesër me dhënien e testit të gjuhës amtare, njoftoi Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

Këtë vit nxënësit do t’i nënshtrohen provimeve në hapësira më të mëdha, pra në sallat dhe sallat sportive të shkollave ku kryejnë arsimin e mesëm, ose në shkollën më të afërt ku ka kushte të përshtatshme sipas rregullores së re të Qendrës Shtetërore të Provimeve.

“Kujtojmë se sipas konceptit për maturën dhe provimin përfundimtar, studentët marrin dy lëndë të jashtme, dy lëndë të brendshme dhe përgatisin një detyrë projektuese. Gjuha amtare është e detyrueshme për të gjithë dhe merret nesër. Provimi i radhës do të jetë në datën 8 qershor dhe rezultatet paraprake do të dalin më së voni në datën 8 korrik, pas së cilës do të vijojë mundësia për të paraqitur kundërshtime”, thonë nga MASH.

Provimi i maturës shtetërore zbatohet që nga viti 2008 si detyrim ligjor dhe kusht për regjistrimin në fakultet.