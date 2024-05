Sipas dispozitave ligjore për qeverinë teknike, sot drejtimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme e mori Nazim Bushi, zëvendësministër i deritanishëm në MPB. Nga MPB njoftojnë se sot ministri Pançe Toshkovski ka realizuar pranim-dërozimin e detyrës. Bushi në këtë funksion do të jetë deri në formimin e qeverisë së re.

