Punëtorët që humbën punën për shkak të krizës me coronavirusin, pavarësisht kohës së kaluar nga ndërprerja e punës, do të mund shpejt të vijnë deri ke mbështetja financiare që më lehtë të tejkalojnë këtë periudhë. Sipas Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, ata do të marrin kompensim monetar përmes Agjencisë së Punësimit për një periudhë prej dy muajsh. Personat e papunë, puna e të cilëve u ndërpre midis 11 marsit dhe 30 prillit 2020 do të marrin kompensim, përcjell Telegrafi Maqedoni.

“Qeveria i është përgjigjur nevojës së qytetarëve që kanë nevojë për mbështetje financiare sepse ata kanë humbur punën e tyre në krizën shëndetësore dhe ekonomike. Duke e plotësuar Dekretin me forcë ligjore për zbatimin e Ligjit për punësim dhe sigurim në rast papunësie, siguria e tyre materiale sigurohet përmes lehtësimit në bazë të së cilës punëtorët humbën vendet e punës”, tha MPMS.

Të dhënat e Agjencisë së Punësimit tregojnë se në periudhën e kaluar një numër i madh i personave iu ndërpre marrëdhëniet e punës në bazë të në një marrëveshje të nënshkruar, pushim nga puna ose deklaratë personale. Me rregulloren e re, të gjithë marrin të drejtën e kompensimit monetar.

Dekreti përcakton që kompensimi monetar duhet të paguhet në shumën prej 50 përqind të pagës neto mujore të punonjësve të paguar për muajin e fundit, por jo më shumë se 80 përqind të pagës mesatare neto mesatare për punonjës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të shpallur për muajin e fundit.

Për të marrë kompensim monetar, personat e papunë duhet të paraqesin një kërkesë brenda 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të Dekretit të ri, në qendrat kompetente të punësimit të Agjencisë së Punësimit.