Autostrada Kërçovë-Ohër është simbol dhe udhëkryq midis dy kohërave, mosinteresimit, paaftësisë dhe mosveprimit të LSDM-së dhe BDI-së dhe përkushtimit dhe punës së kësaj qeverie të VMRO-DPMNE-së. Qytetarët tani janë të kënaqur dhe rezultatet janë të dukshme në terren. Drejt fundit të verës, pres të hap një pjesë tjetër të autostradës për trafik, segmenti nga Klimeshtani në Ohër, thotë zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski.

Autostrada Ohër-Kërçovë është simbol për atë punë, thashë kur u zgjodha se është simboli. Mund të zbatojmë dhjetëra projekte të tjera, por nëse nuk e përfundojmë këtë projekt, do të jemi njësoj si të mëparshmit, nëse e përfundojmë siç po e përfundojmë, atëherë do të jemi ndryshe nga të mëparshmit. Qytetarët janë të kënaqur sepse rezultatet e para janë të dukshme, kemi njëzet kilometrat e parë funksionalë dhe është normale të pyesim se kur do të përfundojë plotësisht. Nuk do të devijojmë asnjë ditë nga ajo që është rënë dakord me Kontraktorin dhe bankat, afati është fundi i vitit të ardhshëm dhe deri në fund të vitit të ardhshëm e gjithë autostrada prej 57 kilometrash do të jetë funksionale dhe e përdorshme. Ndërkohë, kemi një lajm tjetër të mirë, deri në fund të verës presim që edhe tetëmbëdhjetë kilometra shtesë, pjesa nga Klimeshtani deri në hyrje të Ohrit të përfundojë dhe të vihet në funksion, thotë Nikolloski në një intervistë për TV Alfa, duke folur për projektet infrastrukturore që po zbatohen në vend.

Ai vlerësoi se çështja ishte indiferenca dhe mosveprimi i qeverisë së mëparshme.

Në përgjithësi, mund të them se ishte çështje indiference dhe mosveprimi. Ne u zgjodhëm në fund të qershorit, na u deshën rreth tre muaj për të parë se ku ishin problemet, çfarë po bëhej ose pse nuk po bëhej, dhe tashmë në tetor të kishim një mobilizim të fortë. Tani kemi mbi 1100-1200 punëtorë, mbi 300 kamionë, mbi 110 makineri që punojnë, një mobilizim i paparë më parë dhe ja rezultatet para të gjithëve nesh, theksoi zëvendëskryeministri Nikolloski.

Ai theksoi se po punohet në projekte të shumta në fushën e infrastrukturës autostradale dhe hekurudhore dhe njoftoi projekte të reja në periudhën e ardhshme.

Në fushën e autostradave, po punojmë shumë, po punojmë në autostradën Tetovë-Gostivar si pjesë e autostradës Shkup-Strugë-Ohër, po punojmë në autostradën e dytë, që është segmenti nga Gostivari në Bukojçani ose Strazha e njohur. Aktualisht kemi një tender për seksionin nga Bukojçani në Kërçovë, që është lidhja që mungon, po punojmë edhe në autostradën nga Manastiri në Prilep, autostrada ekspres nga Gradsko në Farish tashmë është përfunduar. E kemi vënë në funksion seksionin nga Kumanova në Kriva Palankë, e kemi hapur edhe seksionin nga Gjevgjelia në Bogdanci, kështu që po punojmë në rrjetin e autostradave në shumë fronte dhe rezultatet janë të dukshme. Ekziston edhe hekurudha, gjatë këtij viti do të fillojmë zbatimin e projektit trenin e qytetit, rindërtimin e mëtejshëm të pjesëve më të rëndësishme të trafikut të mallrave dhe sigurisht shumë shpejt hekurudhën me shpejtësi të lartë në Korridorin 10. Po punohet edhe në Korridorin 8 sepse kemi njëfarë progresi me palën bullgare dhe nëse kjo konfirmohet do të punojmë në lidhjen me Bullgarinë. Po punohet intensivisht në seksionin e dytë, të parin nga Kumanova në Beljakovcë që e hapëm tashmë në janar, dhe gjithashtu kemi mundësuar një tren nga Shkupi në Kumanovë në baza ditore, theksoi zëvendëskryeministri Nikolloski.